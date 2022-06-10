Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu Recep Kara oldu

Tekirdağ’da 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde 400 güreşçinin katılımıyla düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşlerinde şampiyon Recep Kara oldu.

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri düzenlendi. Toplamda 14 boyda farklı kategorilerde 400 güreşçi müsabakalarda ter döktü. Yağlı güreşlerde Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Özkan Yılmaz, Nadir Takı, Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan, Tanju Gemici, Orhan Okulu, Nedim Gürel, Gökhan Arıcı, Ekrem Yavuz, Güngör Ekin, Kaan Kaya, Erkan Ertan, Hasan Zeybek, Arif Akın ve İsmail Koç güreşti.

Müsabakaların sonucunda Hasan Cengiz, Hüseyin Gümüşsalan’ı; Recep Kara ise İsmail Koç’u yenerek finale çıktı. Hasan Cengiz - Recep Kara finalistinden kazanan Recep Kara oldu.

Rakibini yenen ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adına güreşen Recep Kara, “Final üstü bir maç oldu. Mücadelesinden dolayı arkadaşımı tebrik ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Tahir Büyükakın’a armağan olsun” dedi.