Hüseyin Eroğlu: “Üst sıralarla puan anlamında çok büyük bir fark yok”

Spor Toto 1. Lig’de oynadığı 9 maçın 6’sında puan kaybeden Samsunspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, üst sıralarla aralarında çok büyük bir puan farkı olmadığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 6 maçta puan kaybı yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte lider Keçiörengücü ve Eyüpspor’un 5 puan arkasında kalırken, 1 maç eksikleri bulunan Boluspor, Pendikspor ve Çaykur Rizespor gibi takımların da gerisinde kalarak 8. sırada yer aldı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, üst grupla aralarında büyük bir puan farkı olmadığını belirterek, galibiyet serisi yakalayarak tırmanışa geçmek istediklerini ifade etti.

“Üst sıralarla puan anlamında çok büyük bir fark yok”

Puan kayıplarını telafi etmeye çalışacaklarının altını çizen Eroğlu, “Sistem benim için çok önemli. Bu işe oyuncu üzerinden değil, sistem üzerinden bakıyorum. Herkes buranın futbolcusuysa herkes görevini en iyi şekilde yapacak. Son oynadığımız kupa maçı takıma moral anlamında katkı sağladı. İlk geldiğim gün; ‘sezon sonu şampiyon olacağız’ dedim. Bu sözümü tekrarlıyorum. Ligde puan kayıpları yaşadık. Baktığınızda üst sıralarla puan anlamında çok büyük bir fark yok. Benim olduğum 3 maçlık süreçte de puan kayıpları yaşadık ama her maçı da alabilirdik. Talihsizlikler ve eksiklikler yaşadık. Önümüze bakmak zorundayız. Bir seri yakaladığımızda yukarıya doğru tırmanışa geçeceğiz” dedi.

“Teknik adam değişikliğinden sonra adaptasyon kolay olmuyor”

Bir adaptasyon süreci yaşadıklarını dile getiren Hüseyin Eroğlu, “Antrenör, teknik adam değişikliğinden sonra sisteme, antrenmana, maça adaptasyon kolay olmuyor. Sahadaki performansın hep artmasını isteyen bir teknik adamım. Bunu ilk iç saha maçında göstermiştik. Lig çok uzun maraton. İstikrarı yakaladığımızda ve oyuncularımızın bireysel performanslarını yukarıya çektiğimizde oyun gücüyle birlikte tırmanışa geçeceğiz. Şu an adaptasyon süreci. Keşke oynadığımız 3 maçı da galip getirebilseydik ama istediğimiz gibi de olmadı. Bundan sonraki her maça kazanmak için çıkıp, yukarıya tutunmak istiyoruz” diye konuştu.

Eroğlu yönetiminde Bandırmaspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği’ni 2-0 yendikten sonra Altınordu’ya dış sahada 2-1 kaybetmişti. Karadeniz temsilcisi, pazar günü saat 19.00’da Boluspor’u konuk edecek.