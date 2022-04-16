Hüseyin Eroğlu: "Son maçlar Altınordu’nun çıkış maçları"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kendi evlerinde 1-0 kazandıkları Manisa FK maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında yıllardır hep son haftalarda çıkış gösterdiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 32. hafta maçında Altınordu, kendi evinde Manisa FK’yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Ben önce karşı tribündeki evlatlarımızla başlamak istiyorum sözlerime. Pandemi nedeniyle yaşadıkları çok zorlu bir dönem vardı. Onların coşkusunu hissetmek çok güzeldi. Bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyorum. 5 maçtır yakaladığımız iyi bir seri var. Karşımızda bir çok güçlü takımı yenen, zirvedeki takımlara kaybetmeyen bir Manisa FK vardı. Ama inanan, mücadele eden, son ana kadar oyun disiplininden kopmayan bir takıma sahibiz. Bu tabi ki kolay olmadı. Süreç bizim için sancılı geçse de şu an geldiğimiz nokta bizim için mutluluk verici. Herkesin Altınordu ile ilgili 6 hafta önce ’Düştü’ yorumları yapıyordu. Aslında Altınordu takımını tanıyanların bunu tahmin etmeleri gerekiyordu. Yıllardan beri hep şunu vurguluyordum; son maçlar Altınordu’nun hep çıkış maçları. Nitekim yine öyle oldu. Her oyuncum şu an hazır. Bugün Serhat’a ayrı parantez açmak istiyorum. Kendisi ikinci kez bu ligde forma giyiyor ve 2004 doğumlu. O da bugün hem performansıyla hem olgunluğuyla çok iyiydi. Bugün kazandığımız için çok mutluyuz ve bunun keyfini çıkaracağız. Ancak yarından sonra, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacağız" şeklinde konuştu.