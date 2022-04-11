Hüseyin Eroğlu: "Son haftalara çok güçlü giriyoruz"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son haftalarda takımının yükselişine dikkat çekerek, güçlü takım olduklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Altınordu, deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "4 maçlık galibiyet serisiyle geldiğimiz bir deplasman. Bireysel anlamda yükselen bir performans hem özgüvenimizi arttırdı hem de son maçlara daha motive bir şekilde hazırlanmamızı sağladı. Maçın ilk yarısında savunma anlamında iyi işler yaptık. Özellikle kalemizden uzak tutmayı başardık. Özellikle dış koridorlardan getirdiği toplarda etkili oyuncuları var. Belki hücum anlamında etkili olabilirdik, koşuyu yapamadık. İlk yarı olmadı. İlk yarı bitecekken talihsiz bir pozisyonda penaltıdan golü yedik. Takımımız ister istemez soyunma odasında biraz durgundu. Onları biraz canlandırmamız gerekiyordu. Biraz da enerjimizi arttırdık. Güçlü takım olduğumuzu biliyoruz ki, 4 tane galibiyeti güçlü takımlar kazanır. Maçın 2. yarısı normal başladı ama oyuncu değişikliklerden sonra oyuna hakim olmaya başladık. Özellikle savunma arkasına yaptığımız koşularla 2-1 öne geçtik. Bu dakikadan sonra savunmada kalmamız, topun rakipte kalması ister istemez oyuncularda tempo düşüklüğüne neden oldu. Biraz da yorulduk. Bireysel hatadan dolayı kalemizde golü gördük. Hedefi olan şampiyonluk kadrosu olan Eyüpspor ile burada berabere kalmak maçtan önce söylendiğinde 1 puan çok değerliydi. Ama 2-1’den sonra gelmesi, genel anlamda takımımdan çok memnunum. Son haftalara çok güçlü giriyoruz. Burada 2-2’lik beraberlik çok anlamlı. Transferin açılması Eyüpspor’a katkı sağlamış. Biz evimize 1 puanla dönüyoruz. Hemen toparlanıp, Manisa maçına hazırlanmak zorundayız. Eyüpspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum"şeklinde konuştu.

"Ahmet İlhan 3. baharını yaşıyor"

Genç futbolcuların takıma katkısı ile ilgili de bilgiler veren Eroğlu, “Emircan ve Sami gelecekte Türk futboluna kazandıracağımız oyuncular. Onlar takımın önemli oyuncuları. Oyuna girdiklerinde de fark oluşturdular. Altınordu’da bu ilk defa olmuyor. Genç oyunculara güvenmek, onlara zor pozisyonda bile şans vermek gelişimi adına katkı sağlıyor. Ahmet İlhan’ın futbol ömrünü uzattığımızı düşünüyorum. Bence Türk futbolunda devam etsin. Geçen sene 2. baharıydı, bu sene 3. baharını yaşıyor. Saha içinde takımın kaptanı, performansı çok değerli. Bugünkü maçta da skor anlamında katkı sağladı. Biraz daha futbol oynasın, sonra antrenörlüğü düşünür. Her zaman destek oluruz” açıklamasını yaptı.