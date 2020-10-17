Hüseyin Eroğlu: “Pas hatalarımız bu skoru getirdi”
TFF 1.LİG EKİPLERİNDEN ALTINORDU’NUN TEKNİK DİREKTÖRÜ HÜSEYİN EROĞLU, 5-2 MAĞLUP OLDUKLARI ADANASPOR MAÇI SONRASI, “İLK DAKİKALARDA ŞUT GİRİŞİMLERİNİ DEĞERLENDİRSEK MAÇ BİZİM LEHİMİZE OLABİLİRDİ. İLK GOLLERDEN SONRA PAS HATALARIMIZ BU SKORU GETİRDİ. POZİSYONLAR YAKALADIK ASLINDA AMA BİR TÜRLÜ DEĞERLENDİREMEDİK” DEDİ.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 5-2 mağlup oldukları Adanaspor maçı sonrası, “İlk dakikalarda şut girişimlerini değerlendirsek maç bizim lehimize olabilirdi. İlk gollerden sonra pas hatalarımız bu skoru getirdi. Pozisyonlar yakaladık aslında ama bir türlü değerlendiremedik” dedi.
Altınordu, ligin 5. haftasında deplasmanda Adanaspor’a 5-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Altınordu’nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Milli takım arasından sonra buradan 3 puanla ayrılmak istiyorduk. Maça aslında istediğimiz gibi başladık. Özellikle ilk dakikalarda şut girişimlerini değerlendirsek maç bizim lehimize olabilirdi. İlk gollerden sonra pas hatalarımız bu skoru getirdi. Pozisyonlar yakaladık aslında ama bir türlü değerlendiremedik. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle Adanaspor’un hata yapmasını bekledik. Ancak üçüncü golden sonra kanatlardan yüklendik. 3-1’den sonra ikinci golü yakalayabilirdik. Skorda geriye düştükten sonra çevirmek kolay değil. Biz de çok pas hatası yaptık. Futbol ama bu. Fauller genelde sesin yüksek olduğu pozisyonlara verildi. Sesi yüksek çıkan faul almayı başardı. Üzgünüz. Toparlanmamız gerekiyor. Adanaspor’u tebrik ediyorum” diye konuştu.
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