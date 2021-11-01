Hüseyin Eroğlu: ”Lig hızlı bir şekilde ilerliyor hata affetmiyor”

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında deplasmanda Adanaspor’a mağlup olan Altınordu’da Teknik Direkötür Hüseyin Eroğlu, ”Bu sene deplasmanda çok başarılı olmadığımız bir sezon yaşıyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Altınordu deplasmanda Adanaspor’a 1-0 kaybetti. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ”İki takım açısından da çok kritik bir maçtı. Biz de deplasmanda bu sene çok başarılı olmadığımız bir sezon yaşıyoruz. Bugün maçın ilk yarısında topa sahip olduğumuz bölümlerde sonuçlandırma anlamında belki pozisyon olmadı ama ceza sahası girişlerini daha iyi değerlendirebilirdik. Yakaladığımız pozisyonlarda karambolde atamadığımız pozisyonlar vardı. Rakibinde bir iki pozisyonu vardı. Belli dakikalarda sonra oyunun ritmini topa sahip olarak devam ettirmemiz gerekirken ikinci yarı ister istemez yaptığımız pas hataları ve bir çok oyuncumun oyunda düşmesi rakibe bir avantaj sağladı. Golü biz atsak belki biz kazanabilirdik ama rakip duran toptan golü buldu ve kazandı. Bu anlamda üzgünüz. Toparlanmamız gerekiyor. Bu sene istediğimiz gibi sonuçlar alamıyoruz. Lig hızlı bir şekilde ilerliyor hata affetmiyor. Adanaspor’u buradan tebrik ederim” dedi.