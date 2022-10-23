Hüseyin Eroğlu: “Kazanmayı hak ediyorduk, berabere kaldık”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kazanmayı hak ettikleri maçta son dakikada yedikleri golle berabere kaldıklarını söyledi.

İki Karadeniz temsilcisinin mücadelesinde Samsunspor ile Boluspor 2-2 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Hüseyin Eroğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

“Kazanmayı hak ettiğimiz maç berabere bitti”

Üzücü bir puan kaybı yaşadıklarının altını çizen Hüseyin Eroğlu, “Kendi sahamızdaki maça iyi hazırlandık. Oyuna iyi başlayıp, skoru bulduk. Skoru arttıracak anlar geldi ama değerlendiremedik. İkinci yarı golü bulduktan sonra geri yaslandık. Önde top tutmayı başaramadık. 3-1’i yakalasak bizim için daha iyi olacaktı. Son dakikada yediğimiz golle kazanmayı hak ettiğimiz maç berabere bitti. Hakem taktir haklarını rakipten yana kullan Oyun anlamında iyi oynamadık. Maçı çevirmek anlamında pozisyonlar geldi ama değerlendiremedik. 2-1’i korumak için çok yaslandık. Daha güçlü oyun oynamamız lazım. Tempoyu arttırmamız lazım. Gücümüzü hissettirmemiz lazım. Puan kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.