Hüseyin Eroğlu: “Kaybettiğimiz için üzgünüz”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sahalarında 2-0 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, pozisyonlar bulduklarını ancak final paslarını atamadıklarını için skor üretemediklerini belirterek, “Kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Altınordu, konuk ettiği Samsunspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, mücadeleyi değerlendirdi.

Hüseyin Eroğlu, “Geçen haftaki galibiyeti bu haftaya da taşımak istiyorduk. İlk devreye iyi başlamıştık. Pozisyonlar da yakaladık ama final pasını atamadık. Belli bir dakikadan sonra top rakipteyken geriye yaslandık, bunu yapmamamız gerekiyordu ve neticede kalemizde golü gördük. Skor 1-0’ken bile dengeli giden bir oyun vardı. İkinci yarıda rakip alanda oynamayı ve rakibin pas yapmasını engelledik. Bu sezon hücumsal anlamda topa sahip olup en çok ceza sahasına girdiğimiz maçtı diyebilirim. Bir türlü final pasını yapamadık. Belki golü bulsaydık maç lehimize dönebilirdi. Skor da üretmekte zorlandık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Samsunspor’u tebrik ederim“ dedi.