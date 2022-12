Hüseyin Eroğlu: “Hedefimiz 3 puan”

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bodrumspor deplasmanına gidecek olan Samsunspor, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalışmalarına devam etti. Nuri Asan Tesisleri’nde antrenmanlarını sürdüren Karadeniz ekibinde deplasmanda oynanacak Bodrumspor maçı öncesinde Hüseyin Eroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şu anda sadece Bodrumspor deplasmanından 3 puan almaya konsantre olduklarını belirten Eroğlu, “Bodrumspor baktığımızda lige yeni çıkmasına rağmen ilk yarıda önemli bir sezon geçiriyor. Onlarla aynı puandayız. Biz de tabii ki kendimizle yarışan takımlara karşı iyi sonuç almamız gerektiğini biliyoruz. Daha önce Pendik’te oynayarak bu olayı başardık. Keçiören’e gittik ve aslında orada da skor anlamında lehimize bitmesi gereken maçlardı. Bu maça da böyle gideceğiz ve tabii ki her maçta olduğu gibi kazanmak için oynayacağız. Rakibin de belli bir gücü var. Onları analiz ettik. Ama asıl bizim gücümüz ve sahadaki performansımız önemli. İç saha dış saha olarak ayırt etmiyorum ama kazanmaya gideceğimiz maçtan hedefimiz kesinlikle 3 puan ile dönmektir. 8 günde 3 maçlık bir periyodumuz var. Öncelikle olaya maç olarak bakmamız gerekiyor. Şu an önümüzdeki Bodrumspor maçına konsantre olduk. Önce bu maçı bir geçelim, sonraki maçları ona göre analiz yapacağız. Ama ilk hedefimiz Bodrum’dan istediğimiz skor ile dönmektir. Oyuncularımızı öncelikle hem mental hem fiziksel hem de taktiksel olarak Bodrumspor maçına hazırlıyoruz. Kazandığımız takdirde çok avantajlı bir hafta olacak bizim için” dedi.

“Sakat olan oyuncularımız var ama bunu hiçbir zaman bahane etmeyeceğim”

Takımdaki sakatlıkları bahane olarak kullanmayacaklarını ve kurdukları her 11 ile 3 puan kazanmaya çalışacaklarını dile getiren Hüseyin Eroğlu, “Dün takımca çalıştık. Yusuf Emre ile Fofana da takım ile birlikte çalıştı. Yusuf Abdioğlu’nda sakatlıkla ilgili biraz problem var. Ali Ülgen’in ayağında bir problem var. Durumları ilerleyen zamanlarda daha da netlik kazanacaktır. Ama sonuçta geldiğim günden beridir hep sakat oyuncular oldu. Bunu hiçbir zaman bahane etmedim ve yine etmeyeceğim. Biz kurduğumuz her 11 ile maça kazanmaya çıkacağız. Sakatlıklarla ilgili belki de son 1 hafta yaşıyoruz. Şu ana kadar hiçbir zaman sadece 1 haftaya hazırlanmadık. Dediğim gibi belirttiğim oyuncularımızın sakatlığı şu an devam ediyor. Ama Fofana ve Yusuf Emre’nin şu an bizimle beraber olmaları, fiziksel anlamda eksiklikleri olabilir ama dönmeleri bile bizim için moral verici bir durum. Maçın gidişatına göre faydalanacağımız oyuncular olduklarını söyleyebilirim. Bodrumspor da Samsunspor da aynı puandalar ve çok sıkışan bir durum bu. Alttaki takım veya üstteki takım olması bizim için fark etmez. Her rakibe karşı planlarımız var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önemli olan tabii ki taktik, disiplin kazanmak için vereceğimiz mücadeledir. Bu gerçekten çok değerli ve önemli bir durum. Her maçta bunu yapıyoruz. Saha şartları stat atmosferinden biraz uzak ve ona da konsantre olmak gerekiyor. Nasıl Tuzlaspor’a ve Pendikspor’a gittiğimizde o saha şartlarında oynuyorsak, orada da aynı oyunu oynayacağız. İstediğimiz 3 puan ile dönme hedefindeyiz” diye konuştu.

Samsunspor’da devam eden sakatlıkların yanı sıra orta saha oyuncusu Muhammet Ali Özbaskıcı’nın sol ayak bileğinde kırık tespit edildiği açıklanmış ve tedaviye hızlıca başlandığı belirtilmişti.