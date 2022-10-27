Hüseyin Eroğlu: “Formada yazan futbolcunun ismi, Samsunspor armasından büyük değildir”

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Eroğlu, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı teknik adam, “Geçen hafta yenmemiz gereken maçta puan kaybettik. Bu hafta Pendikspor ile oynayacağız. Her maça kazanmak için gidiyoruz. Hazırlıklar devam ediyor. Sakatların sayısının fazla olması can sıkıyor. Douglas Tanque’nin cezasının indirilmesi ile ilgili başvurunun cevabı bugün belli olacak” diye konuştu.

“Formada yazan futbolcunun ismi Samsunspor armasından büyük değildir”

Yakın zamanda kadro dışı kalan Fernando Boldrin ve Aryvdas Novikovas’un durumu ve süreç hakkında ise Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Kadro dışı kalanlarla ilgili raporu yönetime verdik. Böyle bir karar birlikte alındı. 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı. Fernando Boldrin, Boluspor maçında yardımcı antrenör yanına gelip oyuna gireceğini söylediğinde başının ağrıdığını söyledi. Biz de değişiklik yapmadık. Bizim verdiğimiz rapor, Aryvdas Novikovas ve Fernando Boldrin için de hem performans hem de enerji anlamında daha iyi olmaları yönünde beklendi vardı. Burada asıl olan Samsunspor’dur ve öndeki armadır. Arkada yazılan futbolcu ismi hiçbir zaman armadan büyük değildir. Biz de Samsunspor için yönetim kurulu ile birlikte böyle bir karar aldık. Bunu da uyguladık. Boldrin’de kendi yaptığı açıklamada ısınmada beklediğini söyledi. Evet, ısınmadı, bekledi. Sonuçta bizim için her oyuncu çok önemli. Oyuncuların 5 dakika, 2 dakika ya da saniye katkı vermesi bile çok önemli. Biz bir takımsak kime ne görev veriyorsak yapmak zorundalar. Bu bir etkendir ama genel anlamda baktığınızda oyuncuların hepsi performans vermek zorunda” şeklinde konuştu.

“Herkes başarı için çalışmak zorunda”

Süper Lig hedefi için herkesin elinden gelenden daha fazlasını sahaya vermesi gerektiğinin altını çizen Hüseyin Eroğlu, “Hedefimiz Süper Lig’e çıkmaksa sahada çok daha fazla mücadele edip, çok daha fazla savaşmamız gerekiyor. Oyuncularımdan çok memnunun. Son dakikada gol yemesek belki de çok farklı şeyler konuşuyorduk. Bir sistemsel geçişe döndük. Çabuk oynayıp, ön alan baskısı yapmaya çalışıyoruz. Samsunspor, hedefe gitmek istiyorsa böyle oynamak zorunda. Planlarımız bu yönde. Yapamayan, sistem dışında kalan oyuncular zaten bizimle olamayacaktır. Önümüzdeki süreçte bu, tüm oyuncular için geçerlidir. Biz başarıya odaklandıysak, herkes bu başarı için odaklanmak ve çok çalışmak zorunda” ifadelerini kullandı.

“Çok sayıda sakat ve sakatlıktan yeni çıkmış oyuncumuz var”

Sakat oyuncu sayısının fazlalığının can sıktığına da vurgu yapan Eroğlu, “6-7 sakat oyuncumuz var. Hamle yapmak istediğimde Yusuf Aptioğlu, Cihan Kahraman, Mücahit Albayrak, Ali Kaan Gültekin, Moryke Fofana gibi oyuncuların sakatlıkları var. Douglas Tanque’nin kırmızı kart cezalısı. Bu oyuncular bizim için önemli oyuncular. Çünkü maçlara 11 kişi başlıyorsun, sonradan oyuna aldığını oyuncularla maçın seyrini değiştirebiliyorsun. Biz bu oyuncularımızın da sistem içerisinde sakatlıkları geçtiği zaman çok güçlü bir takım olacağız. Çok yeterli bir kadroya sahibiz, sadece sakatlıkların fazla olması ve sakatlıktan yeni dönen oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı biraz etkileniyoruz. Osman Çelik sakatlıktan yeni çıktı. Kadeem Harris ve Ahmet Sağat’ın da sakatlıkları var. Bu durum bizi biraz etkiliyor” dedi.