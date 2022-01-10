Hüseyin Eroğlu: “Çok basit goller yedik”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kaybetmemeleri gereken bir maçı kaybettiklerini belirterek üzgün olduklarını söyledi. Eroğlu, “Çok basit goller yedik” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 20. hafta maçında Altınordu, sahasında Ankara Keçiörengücü’ne 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Eroğlu, “Kaybetmememiz gereken bir maçtı. İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeydi, daha fazla pozisyona girdik. Skor avantajını elde ettik, farkı da artırabilirdik ama şansları değerlendiremedik. İkinci yarıda bir türlü oyuna giremedik. Kendi alanımızdan topu öne taşımakta sıkıntı yaşadık. Rakibimiz uzun toplarla gol aramak olduğunu biliyorduk. Top ayağımızdanken yine kalemizde golü gördük. 1-1’den sonra rakip biraz daha yüklenmeye başladı. Bir pozisyonda kötü oynarken bile skoru 2-1’e getirdik. Çok çalıştığımız pozisyonlardan goller yedik. Bu bizim adımıza üzücü. Maçın geneline baktığımızda ilk yarı bizim, ikinci yarıda da rakibin üstünlüğü vardı. Kaybettik, üzgünüz. Çok basit goller yedik. Takımın genelindeki pas hastası ve rakip öne geçtikten sonraki telaşımız ister istemez oyunumuzu kötü etkiledi” dedi.