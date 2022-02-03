Hüseyin Eroğlu: “Bursaspor maçını kazanarak önemli bir hamle yapacağız”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacakları Bursaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Eroğlu, “Kazanarak kritik bir hamle yapmış olacağız” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 23. hafta maçında Altınordu, Bursaspor’a konuk olacak. 5 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak mücadele öncesinde İzmir temsilcisi, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, yarın Bursa’ya giderek maç için kampa girecek.

Hüseyin Eroğlu: “Kazanırsak önemli bir hamle yapacağız”

Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bursaspor’u mağlup etmek istediklerini söyledi. Eroğlu, “Milli arada eksikliklerimizi giderdik. Geçen hafta sonu Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile oynadığımız özel maç bizim için umut verici oldu. Her zaman dediğim gibi oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bazı eksiklerimiz de var ama bunları bahane olarak görmüyoruz. Cumartesi günü Bursaspor maçını kazanarak kritik bir hamle yapmış olacağız” dedi.

Futbolcular kazanmak istiyor

Altınordu’nun başarılı kalecisi Ali Emre Yanar, liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, “Bizim için artık rakibin adının bir önemi yok. Her maç bizim için çok zorlu. Tüm maçlar adımıza hayati bir önem taşıyor. En önemlisi hocamızın dediği gibi rakibin değil bizim ne yaptığımız önemli. Kendi işimize odaklanıp Bursaspor maçını kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

Takımın tecrübeli oyuncularından Ali Dere ise çok iyi çalışan ve sistem oynayan takım olduklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz zaten çok iyi çalışan ve sistem oynayan takımız. İlk yarıda kötü sonuçlar almıştık ama hiçbir zaman moralimizi bozmuyoruz. Bir sisteme dahil oyun oynuyoruz. İlk yarıda da Bursaspor’u yenerek ilk galibiyetimizi almıştık. Cumartesi günü İnşallah Bursaspor maçını kazanarak tekrar bir çıkış serisi başlatmak istiyoruz.”