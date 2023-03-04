Hüseyin Eroğlu: "Bu galibiyetin anlamı ilerleyen haftalarda daha da netleşecek"

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Çaykur Rizespor galibiyetinin öneminin ilerleyen haftalarda daha da değerli hale geleceğini söyledi.

Şampiyonluk rakiplerinden Çaykur Rizespor’u sahasında 2-0 yenen Samsunspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

"Bu galibiyetin anlamı ilerleyen haftalarda daha da netleşecek"

Önemli bir maçtan 3 puanla ayrıldıklarını dile getiren Hüseyin Eroğlu, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Liglere ara verilmişti. İlk maçlar hep zor olur. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Onlara moral verdik. Maçın başından sonuna kadar kazanmayı isteyen taraf bizdik. Savunmayı da iyi yaptık. Rakip deplasmanda sadece 1 maç kaybetti ve 8 maçtır yenilmiyordu. Oyunumuz ve tempomuz ile iyiye gidiyor. Bugün 2 savunmacımız golleri attı. Yine 1 penaltı kaçırdık. Onun haricinde çok gol de kaçırdık. Rakibe sadece son bölümde 1-2 yan top pozisyonu verdik. Bu galibiyetin anlamı ilerleyen haftalarda daha da netleşecek. Biz de penaltı kaçırmayı istemiyoruz. Zeki bugün yine penaltı kaçırdı. Penaltıları kaçırdığımız için üzgünüz ama gol attığımız için sevinçliyiz. Penaltı konusunu da içimizde çözeceğiz” dedi.