Hüseyin Eroğlu: "Böyle güçlü kadroya karşı alınan galibiyet çok değerli"

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, güçlü bir kadroya karşı aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyeti kazada hayatını kaybeden Samsunsporlu futbolcular ve personele armağan ettiklerini ifade eden Eroğlu, "Maçın başında kendi sahasında 9 maç kazanan güçlü kadroya karşı oynadık. Gücümüzü oyuncuların her ne kadar eksik de olsak bireysel olarak güçlü olmasını sağladığımız sistem içerisinde yapmaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum taktiğe uydular. Öne geçtik yediğimiz golden sonra skor dengelendi. Takım savunmasını iyi yaptık. İkinci yarıdaki formasyon değişikliği ister istemez bizi avantajlı duruma getirdi. Bulduğumuz golle, goller atmaya başladık. Çalıştığımızın meyvelerini sahada görmek bizi mutlu ediyor. Taraftara da teşekkür ederim. Hiçbir şey bitmedi. Önemli bir galibiyetti. Hedefe giderken böyle güçlü kadroya karşı alınan galibiyet çok değerli. Her oyuncunun katkı sağlaması çok önemli" şeklinde konuştu.