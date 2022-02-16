Hüseyin Eroğlu: “Bireysel hatalardan maç kaybediyoruz”

Denizlispor maçından puan çıkaramayan Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “İyi oynadığımız bir oyunda kaybetmek bizi üzdü. Maçın hakkı da beraberlik diye düşünüyorum. Bireysel hatalardan maç kaybediyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında A. Denizlispor evinde Altınordu’yu ağırladı. Müsabakayı yeşil-siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Her 2 takım içinde kritik bir maçtı, kaybetmememiz gereken bir maçtı. Aslında rakibe karşı belki rakibin maçın başında bir baskısı vardı seyirci coşkusuyla beraber ama iyi savunduk. Planımız tuttu aslında rakibi karşılayacağımız alan ve arka alanda yakalayacağımız boş alanları değerlendirmekti. Maçın başında uzun toplarla etkili olmaya çalıştık ama pozisyon vermedik. İlk yarının ortalarına doğru dengeledik. Hatta belki kilit pası, iyi bir pas verseydik golü bulma şansımız vardı, bir türlü onu beceremedik. İkinci yarı taktiksel bir disiplin anlamında savunmada kalmayı, rakibin zaten en büyük gücü duran toplar bunu biliyorum. Faul yapmamamız gereken yerde faul yaptık. Bu da bireysel hatadan kalemizde golü gördük” diye konuştu.

“Maçın hakkı da beraberlik diye düşünüyorum”

Konuşmalarının devamında Eroğlu, “Son haftalarda genelde yani iyi bir reaksiyon veriyoruz oyun anlamında da gerek hücumla, gerek savunma anlamında ama bireysel hatalardan maç kaybediyoruz. Ama bugün takımın verdiği direnç, rakibe belki pozisyon anlamında net bir şey vermedik. Yani alanları iyi kapattık son bölümde belki girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek maçı en azından berabere bitirebilirdik. Üzgünüz, geriye kalan maçlar azalıyor, hemen buradan çıkmamız gerekiyor. Oyunu hem hücum hem de savunma değerlendiremiyoruz ama oyun anlamında direnç anlamında iyi oynadığımız bir oyunda kaybetmek bizi üzdü tabii ki ama toparlanıp, önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Maçın hakkı da yani beraberlik diye düşünüyorum ama Denizlispor’u tebrik ederim” şeklinde konuştu.