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Hüseyin Eroğlu: “Bireysel anlamda yaptığımız hatalar mağlubiyeti getirdi”

Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Birçok oyuncum performansının altında bir mücadele ortaya koydu. Bizim hatalarımızdan üç tane gol buldular. Bireysel anlamda yaptığımız hatalar bize bugün mağlubiyeti getirdi” dedi.

Spor 15.09.2021, 19:57
Hüseyin Eroğlu: “Bireysel anlamda yaptığımız hatalar mağlubiyeti getirdi”

Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Birçok oyuncum performansının altında bir mücadele ortaya koydu. Bizim hatalarımızdan üç tane gol buldular. Bireysel anlamda yaptığımız hatalar bize bugün mağlubiyeti getirdi” dedi.

TFF 1. Lig’in 5. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne 3-2 mağlup olan Altınordu’da maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, şunları dedi:

“Bursaspor maçının galibiyetiyle moralli bir şekilde geldik. Gençlerbirliği’de lige iyi başlamadı. Onların da galibiyeti ihtiyacı vardı. Maçın başında iki takım da oyuna hakimiyetini kuramadı. Dengesiz giden bir oyunda bulduğumuz golle öne geçtik. Aslında deplasmanda atılan bir golden sonra daha az pas hatasıyla oynamamız gerekiyordu. Kendi kendimizi kaptırdığımız toplar, öne çıktığımız da yaptığımız yanlış tercihler, ister istemez fiziksel anlamda belki Bursaspor

maçının verdiği fiziksel yorgunlukta etkili olabilir. Bir türlü ritmi yakalayamadık. Biz hem savunma da başarılı değildik, hem de hücuma çıkamadık. Bireysel anlamda yaptığımız hatalardan dolayı 1-1’e geldi maç. Birçok oyuncum performansının altında bir mücadele ortaya koydu. Bizim hatalarımızdan üç tane gol buldular. Bireysel anlamda yaptığımız hatalar bize bugün mağlubiyeti getirdi. Buradan dersler çıkarmamız gerekiyor. Gençlerbirliği’ni tebrik ederim.”

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