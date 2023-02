Hüseyin Eroğlu: "Asıl işimiz zirvede kalabilmek"

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, lig lideri oldukları için mutlu olduklarını ama asıl işlerinin zirvede kalabilmek olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in zirvesinde yer alan Samsunspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, teknik ekibi ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda, ekibine ve kendisine destek veren tüm Samsunspor camiasına teşekkür eden Eroğlu, henüz bir şey başarmadıklarını ve sezon sonu hedefledikleri şampiyonluğa ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Ekip olarak çok uyumlu bir çalışma ortamı yakaladıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "İşimiz henüz bitmedi aslında yeni başlıyor. Bunun farkındayız. En iyisini yapmak zorundayız. Samsunspor’u sezon sonunda Süper Lig’e taşımak için geri kalan maçların hepsinde başarılı olmak zorundayız. Planlı, programlı çalışıyoruz. Her birim görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Uyumlu bir şekilde bir ekibiz. Başarıda zaten böyle geliyor. Bu başarı ekip çalışmasıyla elde edilen başarıdır" dedi.

"Asıl işimiz zirvede kalabilmek"

Manisa FK ile oynanacak mücadeleyi de değerlendiren Hüseyin Eroğlu, "Manisa FK, play-off’u zorlayan, iyi bir kadroya sahip takım. Bir hoca değişikliği yaşandı. Hoca değişikliği ülkemizde özellikle ilk haftalarda önemli bir etki oluşturuyor. Oyuncular daha farklı motive oluyorlar. Bunun bilincindeyiz. Rakiplere saygı duyuyoruz. Kendimiz gibi oynamak zorundayız. İç-dış saha demeden performans ortaya koymaya çalışıyoruz. İlk devre bir mağlubiyet aldık ama bu geride kaldı. Kolay bir maç olmayacak. Samsunspor her maça kazanmak için çıkar. Yakaladığımız istikrar bizi zirveye kadar getirdi ama asıl işimiz zirvede kalabilmek" diye konuştu.

"Sezon sonu şampiyon olmak için çalışıyoruz"

Tüm rakiplerin Samsunspor’a karşı daha fazla direnç gösterdiğini vurgulayan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Geldiğimiz günden itibaren zaten bizim rakiplerimiz her maçta bize karşı dirençli oynamaya çalıştı. Şu an bizim için değişen bir şey yok. Her şeyin farkındayız. Evet, şu an lider konumdayız ama daha lig maratonunun 22. haftası. Daha birçok maç var. Şu an hiçbir şey bitmedi. Her maç 3 puan üzerinden oynanıyor. Önemli olan bizim bunun farkında olup, sahaya yansıtmamız. Rakipler evet bundan önce de Samsunspor’a karşı saha içerisinde farklı organizasyon, farklı oyun tarzlarıyla oynamaya çalıştılar. Bu bizim gücümüzden, saha içindeki gücümüzden kaynaklanıyor. Bundan sonra da böyle oynayacaklar. Bunun farkındayız ama genel anlamda ikinci yarılar bu ligde çok zor geçiyor. En alttaki takım zirvedeki takımı yenebiliyor. Bu daha önceki yıllarda yaşandı. Ama bundan sonraki süreçte de tabii ki her türlü sürpriz yaşanabilir. Biz en iyi şekilde bunun farkına varıp çok iyi çalışıp her maça istikrarlı bir şekilde kazanmak için mücadele edeceğiz. Bazen istemediğin sonuç da ortaya çıkabilir ama sezon sonundaki hedefimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her an aramıza oyuncular katılabilir"

Transfer döneminin hareketli geçtiğini de ifade eden Eroğlu, "Transfer kolay gerçekleşmiyor. Yani devre arası transfer hep zordur ama biz tabii ki burada süreci başkanımız ve icra kurulumuzla birlikte titizlikle yürütüyoruz. Transfer 8 Şubat’ta bitiyor. Her an aramıza katılabilen oyuncular olabilir. Soner Aydoğdu aramıza katıldı. Onun gelmesi bizim için avantaj tabii ki. Belki mevkisel anlamda ihtiyacımız olan iki, üç oyuncu daha gelirse daha güçlü bir kadroya sahip olacağız. Çünkü lig uzun bir maraton. İlk yarı yaşadığımız birçok sakatlık var. Onun için herkesin hazır olması gerekiyor. Maçın gidişatında değişiklik sayısı beş. Bu maçın tamamında yüzde ellisine yakın bir değişime neden oluyor. Maçın seyrini değiştiriyor. Bunun için de her oyuncunun en iyi şekilde fiziksel, mental ve taktiksel hazır olması gerekiyor. Bu çok önemli ve değerli. Sistemin bir parçası olduktan sonra takıma katkı sağlamaları da çok önemli. Biz de tüm ekip olarak bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.