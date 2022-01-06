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Hüseyin Eroğlu: "Altınordu’da hedefler hiçbir zaman bitmez"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ilk yarısında oyun sistemlerini sahaya geç yansıttıklarını ancak ikinci yarıyla beraber üst sıralara tırmanmaya çalışacaklarını söyledi. Eroğlu, savunma, orta saha ve hücum hattına takviyeler yapmayı planladıklarını ifade etti.

Spor 06.01.2022, 14:34
Hüseyin Eroğlu: "Altınordu’da hedefler hiçbir zaman bitmez"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ilk yarısında oyun sistemlerini sahaya geç yansıttıklarını ancak ikinci yarıyla beraber üst sıralara tırmanmaya çalışacaklarını söyledi. Eroğlu, savunma, orta saha ve hücum hattına takviyeler yapmayı planladıklarını ifade etti.

TFF 1. Lig’de ilk devreyi 22 puanla 13. sırada kapatan Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, sezonun ilk yarısını, ikinci devre hazırlıklarını ve yapılması planlanan takviyeler hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonun kadrosundan 11 oyuncunun başka takımlara transfer olduğunu ve altyapıdan dahil edilen genç oyuncularla birlikte yapılan transferlerin kadroya geç katılması nedeniyle sezona iyi başlayamadıklarını söyleyen Hüseyin Eroğlu, ”Birçok genç oyuncuyu vitrine çıkardıktan sonra oyuncularımız transfer oluyor. Yeniden kurguladığımız şekilde ve 17-18 yaşındaki genç oyuncularla lige başlamak hiç kolay değil. Ligdeki takımların bütçesi belli, çoğu takımın hücum bölgesinde yabancılar oynuyor. 10 yıldır Altınordu’nun başındayım. Her yıl yeniden kurulan ve çoğunluğu kendi Öz Kaynak Sistemimizden yetişen sporcularla mücadele ediyoruz” dedi.

“Oyun sistemini sahaya yansıtmamız biraz zaman aldı”

İlk yarıda üst üste alınan mağlubiyetlerde bile takımına ve oyun sistemine güvendiğini kaydeden Hüseyin Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eldeki kadroyu en iyi şekilde çalıştırarak istediğimiz oyun sistemini sahaya yansıtmamız biraz zaman aldı. Kaybettiğimiz haftalarda bile ben iyi sonuçlar alacağımızı hep söylemiştim. İlk yarının son 5 haftasında müthiş bir seri yakaladık. Üst üste galibiyetler aldık. Kaybettiğimiz maçlarda bile oyun anlamında üstündük sadece skor gelmiyordu. Alınan sonuçlar tesadüfi değil, planlı çalışarak buraya geldik. Kazanılan galibiyetler ikinci yarıya moralli girmemizi sağlayacak”

“Hiçbir zaman şampiyonluk hedefi koymadık”

Altınordu Futbol Kulübü olarak hiçbir zaman şampiyonluk hedefi koymadıklarını ve geçen yıl Süper Lig’in kapısından döndüklerini hatırlatan Eroğlu, “Bizim misyonumuz tabi ki yetiştirici kimliğimiz, bunun yanında yarışmacı kimliğimiz olmak zorunda. Geçen sene finale çıkınca beklentiler bir anda çok yükseldi. Geçen sezon başında şampiyonluk hedefi ile kurulmayan bir takımla final oynadık. O oyuncu grubundan 11 oyuncumuz başka takımlara transfer oldu. Devre arasında da benim 15 yaşındayken güvenip forma verdiğim Burak İnce Bundesliga’ya gitti. Geçen sezonki başarının ardından sezona bu defa kötü başlayınca ‘Altınordu acaba bu sezon sıkıntı mı yaşayacak’ yorumları yapılmaya başlandı. Biz tabi ki misyonumuz doğrultusunda yetiştirici kimliğimiz ön planda olmak üzere yarışmaya çalışıyoruz. Altınordu’ya baktığınız zaman ikinci yarılarda en fazla puan toplayan takımlar arasında yer alır” diye konuştu.

“Altınordu’da hedefler hiçbir zaman bitmez”

Altınordu’nun ikinci yarıdaki hedefi konusunda ise Hüseyin Eroğlu, şunları dile getirdi: “Altınordu’da hedefler hiçbir zaman bitmez. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil biz kendi oyun planımızı yansıtıp maçımızı kazanmayı hedefliyoruz. Alınan başarılı sonuçlar takımdaki genç oyuncularımızın özgüvenini de arttırdı. İkinci yarı hedefimiz yukarı tırmanmak ve güzel oyunumuzu sahaya yansıtmaktır.”

“Savunma, orta saha ve hücum hattına takviye planlıyoruz”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, devre arasında takıma yapılacak takviyeler konusunda da açıklamalarda bulundu. Eroğlu, devre arasında transfer yapmanın hiç kolay olmadığını vurgulayarak, “Her takım oyuncu arıyor. Ancak devre arasında istenilen oyuncuları bulmak çok zor. Altınordu olarak savunma, orta saha ve hücum hattına takviye planımız var. Takımımızın o bölgelere ihtiyacı var. Elimizdeki oyunculardan memnunuz ancak ligin ikinci yarısı oldukça çekişmeli geçecek. Kart cezalısı, sakatlık ve koronadan dolayı geniş bir kadroya ihtiyaç var. Bize uygun, bizimle beraber çıkış yakalayabilecek, hem kendini geliştirecek hem de takımın gücüne güç katacak oyuncu arıyoruz. Yüksek maliyet başka takımlar için geçerli olabilir ama bize gelen oyuncu da bizimle beraber bu sistem içerisinde bize güç katacak . Transfer önümüzdeki hafta başlayacak. İnşallah istediğimiz oyuncuları kadromuza dahil ederiz” ifadelerini kullandı.

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