Hüseyin Eroğlu: "3 puandan fazlasını aldık"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, deplasmanda alınan 1-0’lık Menemenspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "3 puandan fazlasını aldık" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta maçında Altınordu, deplasmanda Menemenspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu. Eroğlu, “İkinci yarıya bir türlü skor anlamında iyi başlayamadık. Haftalardan beri kaybetmek takımı mental anlamda düşürdü. Bu maç bizim için anlamlıydı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Yukarıya tutunma anlamında bu 3 puan bize çok şey katacak. Buna 3 puandan fazlasını aldık diyebilirim. Rakibimiz de kolay kaybetmeyen bir takımdı. Oyuncularımı iyi hazırladığımı düşünüyorum. Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu oynayamadık. Biraz kontrollü kaldık ve savunma arkasına top atamadık. İkinci yarıda 2 ve 3 numaralı oyuncularımızı daha fazla hücumda görmek bize hücum anlamında fayda sağlayacaktı ve golü de böyle bulduk. Son ana kadar maçı bırakmadık. Uzun süredir kaybeden bir takım için son dakikaları oynamak kolay değil. Topu korumaya gittik. Rakibin uzun toplarını da iyi savunduk diye düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir galibiyetin sonraki haftalar için müjdeli olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda hep son haftalarda yükselen bir Altınordu izletmiştik, inşallah bunu tekrarlayacağız" şeklinde konuştu.