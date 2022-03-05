Hüseyin Eroğlu: "2 maçtır kazanıyoruz ve gol yemiyoruz"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, 2 maçtır gol yemeden kazanmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 28. hafta maçında Altınordu, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Kötü gidişatımızı geçtiğimiz hafta oynadığımız Menemenspor maçıyla sonlandırdık ve bunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Verdiğim demeçte de, maçın sonuna kadar süren tempomuzun sahaya yansıması bize deplasmanda güzel bir galibiyet ve moral kazandırmıştı. Kısa sürede olsa da Erzurumspor maçı için hazırlıklarımızı tamamlayıp oyuncularımızın moral ve motivasyonunu yükseltmeye çalıştık. Skor desteği bizim için çok anlamlıydı. Rakibin oyuncuları çok güçlü, geniş bir kadrosu vardı. Zirveye oynayan bir takım olması da çok önemliydi ama biz de son ana kadar o mücadeleyi vermek zorundaydık. Mücadele etmeden kazanılmıyor" dedi.

"Kazanmak adına çok iyi mücadele verdik"

Maça aslında istedikleri gibi başlayamadıklarını söyleyen Eroğlu, "Maçın başında, kaptırdığımız toplarla rakibe pozisyonlar verdik ancak daha sonra oyunu dengeledik. Özellikle topun bizde olduğu bölümde, antrenmanlarda çalıştığımız, rakip savunma arkasına yaptığımız koşular rakibin dengesini bozdu. Golü de böyle bulduk. Çok dinamik oynamaya çalıştık. Yaptığımız pas hataları oyunun üstünlüğünün bize geçmesini engellese de stratejik anlamda bilerek bekleyerek oynamak bizim için önemliydi. Rakibin de tüm hatlarıyla geleceğini biliyorduk; golü de böyle bulduk. İkinci yarı planımız aslında belli bir alanda beklemekti. Rakibin 2 ve 3 numaralarının hücuma katkısı, güçlü santraforları vardı ve Erzurumspor güçlü bir takım. Biz de oraları kapatmaya çalıştık. Kazanacağımız toplar bizim için değerliydi. Kazanma adına çok iyi bir mücadele verdik. Oyunun son bölümünde biraz gömüldük. Gol yememe adına verdiğimiz direnç bizim için büyük bir artıydı ve savunmamız kusursuz oynadı. Sakatlıktan dolayı bazı değişikliklere mecbur kaldık. Kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. 2 maçtır kazanıyoruz ve gol yemiyoruz. Bunlar önemli kriterler bizim için. Önümüzde çok maç var ve biz her maça adayız. Şu anda en önemli maç da haftaya deplasmanda oynayacağımız maç. Erzurumspor’a da buradan sonra başarılar dilerim. Onların da yolu açık olsun" diye konuştu.