Hüseyin Eroğlu: “11 yıl sonra gelen şampiyonlukla sözümüzü yerine getirdik”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 11 yıl sonra gelen Süper Lig’e yükselme başarısını göstererek, taraftarlara ve camiaya verdiği sözü tuttuğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in lideri ve Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen ilk takımı olan Samsunspor, 23 Nisan Pazar günü oynanacak Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesislerinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde sürdürdü.

Hüseyin Eroğlu’na antrenman öncesi bir taraftar tarafından maket takım otobüsü hediye edilirken, divan kurulu üyeleri tarafından da çiçek verildi. Süper Lig’e çıkmalarına rağmen kapalı gişe oynanacak Ankara Keçiörengücü maçına da 3 puan almak için çıkacaklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Lig devam ediyor. 1 ayda 8 maç oynadık. Şimdi ise 10 gün sonra ilk maçımıza çıkacağız. Nasıl ki bütün maçlara en iyi şekilde hazırlandıysak buna da öyle hazırlandık. Maçlar bizi ilgilendirmese de diğer takımları ilgilendiriyor. Çıkacağız, kendi taraftarımız önünde oynayacağız. Kazanmak için oynayacağız. Oyuncularımızı da ona göre hazırlanıyoruz. Keçiörengücü takımı play-off içerisinde olmaya çalışan bir takım. Konsantrasyonumuzu, maç hazırlığımızı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Diğer maçları nasıl oynadıysak bu maçı da öyle oynayacağız” dedi.

“3 puan şampiyonluğumuzu garantileyecek”

Kalan 3 maçta alacakları 3 puanın kendilerini lig 1.’si olarak tescilleyeceğine değinen Hüseyin Eroğlu, “Hedefimiz Süper Lig’e yükselmekti. Bunu başardık. Belki taraftarımızla oynadığımız bir maçtan sonra, kazandıktan sonra şampiyon olsak durum farklı olabilirdi. Ama sonuçta elde ettiğimiz başarı önemli bir başarı. 11 yıl aradan sonra Samsun şehrinin Süper Lig’de olması önemli. Zaten yeri de orasıydı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Kazanmak istiyoruz çünkü alacağımız 3 puan bizim ligi 1. Sırada bitirmemizi sağlayacak. Belki de 6 hafta önce şampiyonluğu kazanan başka bir takım da yoktur. 12 Nisan’da biz bunu elde ettik ve mutluyuz. En azından verdiğimiz sözü yerine getirdik” diye konuştu.

“Genç oyuncuları değerlendirebiliriz”

Kalan haftalarda form durumuna göre genç oyuncuları değerlendirebileceklerini dile getiren Eroğlu, “Bizim maçlarımız devam ediyor. Sonuçta zaten biz buraya gelene kadar bünyemizdeki genç oyuncularımızla zaten oynadık. İşte Yunus Emre Çift, Muhammed Ali Özbaskıcı gibi, Polat Yaldır’a şans verdik. Süreçte bu maça da güçlü kadromuzla çıkacağız. Tabii ki bundan sonraki süreçte 2 maçımız kalıyor ama sonuçta kadromuzda oynayan oyuncularımızdan da onların da performansı bizim için önemli. Denizli’ye gideceğiz ve arkasından da Bodrumspor maçı var. Aslında baktığınız uzun bir süreç var. Ayda 8 maçın ardından fikstür 10 günde 1 maça düşüyor. Bu süreçte tabii ki genç oyuncularımızı değerlendirebiliriz. Akademi takımımız da 2. oldu ve üst lige yükseldi. Orada da takip ettiğimiz oyuncularımız var. Gelecekte zaten akademi oyuncularımızın A takım formasını giyeceği ortamlar oluşacak. Ama biraz sabır gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Taraftarlar kutlama için sabırsızlanıyor”

Maç sonu yapılacak kutlamalar hakkında da konuşan Eroğlu, şunları söyledi:

“Süper Lig’e çıkmamız kesinleşince bir kutlama gerçekleşti meydanda. Taraftarlar maçta da kutlamak için sabırsızlanıyorlar. Takımlarıyla birlikte olacaklar, kutlayacaklar. Bununla ilgili bir hazırlıklara devam ediyor. Biz de işimize konsantre olup, bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yıllarca beklenen an geliyor. Sonuçta Süper Lig’deyiz. Kupayı taraftarımıza getirme sözü vermiştir. Onlar da sabırsızlıkla eğlenmeyi bekliyorlar. İnşallah Keçiörengücü maçı sonrasında keyifli, çok güzel bir eğlence gerçekleşecek.”

Samsunspor 23 Nisan Pazar günü saat 13.30’da sahasında Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak.