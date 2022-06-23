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Hüsamettin Yener, Bucaspor’da

Bucaspor 1928, Altınordu’dan 27 yaşındaki forvet oyuncusu Hüsamettin Yener’i renklerine bağladı.

Spor 23.06.2022, 20:33
Hüsamettin Yener, Bucaspor’da

Bucaspor 1928, Altınordu’dan 27 yaşındaki forvet oyuncusu Hüsamettin Yener’i renklerine bağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Altınordu forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu Hüsamettin Yener’i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, transferi sosyal medya hesaplarından duyururken Hüsamettin Yener’e başarılar dileğinde bulundu.

Futbolda Altay altyapısında başlayan Hüsamettin Yener, 8 sezon siyah-beyazlı formayı terlettikten sonra 2019-2020 sezonunun başında Altınordu’ya transfer olmuş ve 3 sezon da kırmızı-lacivertli formayı giymişti. 27 yaşındaki forvet, kariyeri boyunca çıktığı 242 maçta 40 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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