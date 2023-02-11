Hull City’den Türk bayraklı saygı duruşu

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Stoke City maçı öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunup, Türk bayrağı açtı.

Hull City, Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybedenleri andı. Championship ekiplerinden Hull City, deplasmanda oynadıkları Stoke City maçı öncesi Türkiye’de yaşanan depremden etkilenenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve Türk bayrağı açtı.