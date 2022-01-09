Hull City-Everton maçında Türk bayrağı açtılar!

FA Cup'ın son 32 turunda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve maçı tribünde izlediği karşılaşmada Hull City uzatmalarda Premier Lig ekibi Everton'a 3-2 kaybederek kupaya veda etti.

2021 Nisan'da Fortuna Sittard'a veda eden ve geçtiğimiz günlerde Championship ekibi Hull City'yi satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı FA Cup karşılaşmasını tribünden takip etti.

Acun Ilıcalı'ya sevgi gösterilerinde bulunan Hull City tribünleri, maçta Türk bayrağı açtı.

Hull City taraftarları, Ilıcalı'yı stadyuma girişinde alkışlarla karşıladı.Taraftarların sevgi gösterisine karşılık veren Acun Ilıcalı, teşekkür ederek stadyuma giriş yaptı.