Houston Rockets, evinde Portland Trail Blazers’a kaybetti

NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşı karşıya geldiği Portland Trail Blazers’a 125-110’luk skorla mağlup oldu. Alperen, mücadelede 4 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA’de normal sezon 11 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, Toyota Center’da karşılaştığı Portland Trail Blazers’a 125-110’luk skorla mağlup oldu ve üst üste 3., toplamda da 35. yenilgisini aldı. Houston’da Alperen, 11 dakika parkede kaldı ve 4 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalma ile oynarken, Christian Wood’un 21 sayı, 15 ribaund ve Garrison Mathews’ın 21 sayı, 3 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Ligde iki maç sonra kazanan ve bu sezonki 21. galibiyetini elde eden Portland’da ise Anfernee Simons 27, C.J. McCollum 26 ve Jusuf Nurkic 25 sayı ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu.

NBA’de oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 119 - Detroit Pistons: 103

Charlotte Hornets: 117 - Los Angeles Lakers: 114

Atlanta Hawks: 108 - Boston Celtics: 92

New Orleans Pelicans: 105 - Denver Nuggets: 116

Oklahoma City Thunder: 110 - Indiana Pacers: 113

Miami Heat: 121 - Los Angeles Clippers: 114

Houston Rockets: 110 - Portland Trail Blazers: 125

Memphis Grizzlies: 119 - Utah Jazz: 109

San Antonio Spurs: 131 - Chicago Bulls: 122

Phoenix Suns: 134 - Minnesota Timberwolves: 124

Milwaukee Bucks: 123 - New York Knicks: 108