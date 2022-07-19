Hopa Plaj Voleybol Turnuvasına Hazırlanıyor

Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve TVF Türkiye turnuvası etapları içinde yerini alan TVF Pro Beach Tour 2022 Plaj Voleybolu Türkiye Kupası Etabı hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Milli Voleybolcu İbrahim Dağıstanlı ’nın katkıları ile yıllar önce startı verilen Plaj Voleybolu heyecanı zamanla TVF Resmi prosedürü içinde yer alarak Türkiye etabının da önemli bir ayağı oldu.

Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen Plaj Voleybolu heyecanı bu yılda yine Hopa Kültür ve Sanat Festivali etkinlik takvimi içinde yer alarak 22-24 Temmuz tarihleri arasında Festival arenada yapılacak.

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi’nin de destek ve katkıları ile düzenlenecek olan Turnuvada erkeklerde 12 ve kadınlarda da 8 takım yer alıyor. Toplam 60 bin TL ödüllü Turnuvanın bu yıl ana sponsorluğunu Kocaman Denizcilik (Kadir Kocaman) ve HOPAPORT yaparken, Dominoos Pizza, LOVA yatak, DOĞTAŞ Mobilya ve Ayder Su’da festival sponsorları arasında bulunuyor.