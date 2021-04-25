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Hollanda’da şampiyon Ajax

Hollanda Eredivisie’nin 30. haftasında Ajax, sahasında AZ Alkmar’ı 2-0 mağlup ederek sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Spor 25.04.2021, 17:41
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Hollanda’da şampiyon Ajax

Hollanda Eredivisie’nin 30. haftasında Ajax, sahasında AZ Alkmar’ı 2-0 mağlup ederek sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hollanda’da şampiyon belli oldu. Eredivisie’nin 30. haftasında lider Ajax, AZ Alkmaar’ı konuk etti. Ev sahibi ekip, 66. dakikada ve 90. dakikalarda Klaasen’in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 76’ya yükselten Erik ten Hag’ın öğrencileri puanını 76’ya yükselti ve en yakın rakibi PSV’nin 12 puan önüne geçerek ligin bitimine 4 hafta kala 35. lig şampiyonluğunu kazandı.
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