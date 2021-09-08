Hollanda mağlubiyeti sonrası Serhat Akın'dan olay paylaşımlar: TFF 1. Lig'de oynayamaz!"

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğumuz maçın ardından sert eleştirilerde bulundu.

Serhat Akın'ın paylaşımları şu şekilde:

Cebelitarık gibi kapanıyoruz ama Hollanda nasıl pas yapıyor, hiç uzun top yok, kilidi pas yaparak açmaya çalışıyorlar ve tempo çok yüksek. Futbol ve hocalar gelişiyor dünyada. Hollanda büyük takım. Şenol hoca rakibini hiç analiz etmemiş maalesef!! Hollanda şu an dünyada en iyi futbol oynayan takımlardan biri. Van Gaal’ı da tebrik etmek istiyorum kendini sürekli yenileyen hoca oldu. Kenan TFF 1. Lig'de oynayamaz!!! Milli takımda oynuyor, kafayı yiyeceğim. Şenol hoca oyuna müdahale etmesini bile bilmiyor öylece seyrediyor maçı? Biraz klasik olucak ama ‘istifa da bir hizmettir’ desek yeri midir sizce?