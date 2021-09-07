Hollanda'dan 6 gol yedik! Şenol Güneş istifa etsin...

Hollanda-Türkiye maçında Şenol Güneş'e tepki: İstifa et hocam, artık yeter!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım, güçlü rakibi karşısında adeta sahadan silindi. Oynanan etkisiz futbolun ardından sosyal medyada Şenol Güneş'e çok sert tepki gösterildi. Türk futbolseverlerin büyük çoğunluğu, tecrübeli futbol adamını istifaya davet etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki en kritik maçında Hollanda ile Johan Cruijff Arena’da karşılaşan A Milli Takımımız, kabus gibi bir ilk 45 dakikayı geride bıraktı.

3-0'lık Hollanda'nın üstünlüğü ile sona eren devre sonrası futbolseverler, oynanan kötü futbol ve kadro tercihleri nedeniyle sosyal medyada A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çok sert tepki gösterdi.

Kabus gibi geçen EURO 2020 sonrası Karadağ ve Letonya maçlarında alınan beraberliklerin ardından da tepkilerin hedefindeki isim olan Şenol Güneş, trend topic listesinde ilk sıraya yerleşti.

İşte Şenol Güneş için atılan tweetlerden bazıları...

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

1. dakikada Berghuis'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde Klaassen topla buluştu. Klaassen kale önünde Depay ile verkaçın sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

16. dakikada Klaassen'in pasında defansın arkasına sarkan Depay'ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

25. dakikada Çağlar Söyüncü'nün kaleyi cepheden gören bir noktadan uzaktan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bijlow'da kaldı.

36. dakikada ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü'nün Klaassen'e yaptığı hareket sonrasında hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada Depay'ın kullandığı penaltıda vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

44. dakikada orta sahanın sağ tarafında Depay'a yaptığı müdahale sonrasında Çağlar Söyüncü sarı kart gördü. Penaltı pozisyonundan da sarı kartı olan Çağlar oyun dışı kaldı.

45' Hakemi düdüğü ile ilk yarı sona edi.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı

50. dakikada Blind'in ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

54. dakikada sol kanattan Bergwijn'in arka direğe ortasında Berghuis'in kafa ile indirdiği topu Depay kale önünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0

79. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında defasın arkasına sarkan Ozan Tufan'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

80. dakikada Koopmeiners'in pasında defansın arkasına sarkan Til'in ceza sahası içine girişte kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0

85. dakikada Gravenberch'in ceza yayından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90. dakikada sağ kanattan Rensch'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Malen'in topu düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 6-0

90+2. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içindeki baskısı sonucu kazanılan topta Cengiz Ünder meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 6-1

Stat: Johan Cruijff

Hakemler: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini

Hollanda: Bijlow, Dumfries (Rensch dk. 71), De Vrij, Van Dijk, Blind, Wijnaldum (Til dk. 61), Frenkie de Jong (Koopmeiners dk. 46), Klaassen (Gravenberch dk. 71), Berghuis, Depay, Bergwijn (Malen dk. 61)

Yedekler: Krul, Drommel, J.Timber, De Ligt, Malacia, De Roon, Weghorst

Teknik Direktör: Louis Van Gaal

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü (Ozan Tufan dk. 46), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Halil Dervişoğlu dk. 86 ?), Kenan Karaman (Ozan Kabak dk. 46), Burak Yılmaz (Kerem Aktürkoğlu dk. 65)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Klaassen (dk. 1), Depay (dk. 15, 38 pen., 54), Til (dk. 8), Malen (dk.90) (Hollanda), Cengiz Ünder (dk. 90+2) (Türkiye)

Kırmızı kart: Çağlar Söyüncü (dk. 44) (Türkiye)

Sarı kartlar: Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu, Ozan Kabak (Türkiye), Wijnaldum, Van Dijk (Hollanda)