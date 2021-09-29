Hollanda basınından Beşiktaş için çirkin yorum

Beşiktaş'ın sakatlıklar yüzünden ideal kadrosunu oluşturamaması ve 13 eksik nedeniyle Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadro kurmakta zorlanması yüzünden, Hollanda futbol kamuoyunda Ajax'ın farklı galip gelmesine neden olacağı beklentisi vardı.

Maçı canlı yayınlayan RTL7 kanalının yorumcusu, eski Galatasaray oyuncusu Wesley Sneijder, karşılaşma öncesi skor tahminini 5-0 diye açıkladı. Diğer yorumcular da, Ajax lehine en az 3-0 tahmininde bulundu.

Yaklaşık 52 bin taraftarın izlediği karşılaşmada, ilk yarı üstünlüğü ele geçiren Amsterdam ekibi, Steven Berghuis ve Sebastian Haller'in ayağından kazandığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda Ajax'ın farkı arttıracağı beklentisi hakimdi. Ancak, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ve defans oyuncuları, Amsterdam ekibine, Lizbon'daki kadar kolay fırsat vermedi.

Beşiktaş'ın Kenan Karaman ile kazandığı golün, Fransız hakem Benoit Bastien tarafından iptal edilmesi, Ajax'ı daha da rahatlattı.

Hollandalı yorumculara göre Kenan'ın gol öncesi Timber'a yönelik vücut şarjı faul değildi ve gölün verilmesi gerekiyordu.

Beşiktaş'ın yeterince etkili olamaması, Ajax için 2 -0'lık skoru yeterli kıldı.

'BEŞİKTAŞ FARK YEMEKTEN KURTULDU'

Kamu yayıncısı NOS, bu nedenle, oyun boyunca üstün olan güçlü Ajax'ın, hem Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye Süper Ligi'nde "hırpalanan" Beşiktaş'a acıdığı yorumuna yer verdi.

Hollanda Televizyonu'na göre, Amsterdam ekibinin "merhamet göstermesi" nedeniyle Beşiktaş farklı yenilemekten kurtuldu.