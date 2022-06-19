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Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya’ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya’ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Spor 19.06.2022, 23:41
Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya’ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya’ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

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