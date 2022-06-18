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Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler yarın finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler yarın finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Spor 18.06.2022, 23:31
Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler yarın finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek.