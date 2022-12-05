Hırvatistan, penaltılarla çeyrek finalde

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Son 16 Turu’nda Hırvatistan, normal süresi 1-1 biten maçta Japonya’yı penaltı atışlarında 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

2022 Dünya Kupası’nda Son 16 Turu heyecanı sürüyor. E Grubu’nu İspanya ve Almanya’nın önünde 6 puanla lider tamamlayan Japonya, F Grubu ikincisi Hırvatistan ile Al Janoub Stadyumu’nda karşılaşırken, mücadelede ABD’li hakem Ismail Elfath düdük çaldı. Müsabakaya etkili başlayan Hırvatlar girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı. 43. dakikada gelişen Japonya atağında Daizen Maeda topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirirken, takımlar soyunma odasına bu sonuçla girdi. 55. dakikada Lovren’in ortasına ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşu yapan Ivan Perisic, topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarıda başka gol olmazken, mücadelede uzatmalara gidildi. Temponun düştüğü uzatma dakikalarında gol olmazken taraflar kozlarını penaltı atışlarında paylaştı. Hırvatistan’da kaleci Livakovic, 3 penaltı atışını kurtarırken; Vlasic, Brozovic ve Pasalic topu filelere göndererek kırmızı-beyazlıları çeyrek finale taşıdı.

Perisic, Mandzukic’i yakaladı

Japonya’ya karşı attığı golle takımına eşitliği getiren Ivan Perisic, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla 33 gole ulaşarak, 45 gollü Davor Suker’in ardından en golcü 2. isim olan Mario Mandzukic’i yakaladı. 33 yaşındaki oyuncu, 2014 yılından bu yana 3 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası’nda da gol atma başarısı gösterdi.