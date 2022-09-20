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Hırvatistan - Danimarka maçının gözlemcisi Murat Ilgaz
UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta oynanacak Hırvatistan-Danimarka maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
Spor 20.09.2022, 12:47
UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta oynanacak Hırvatistan-Danimarka maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Hırvatistan ile Danimarka karşı karşıya gelecek. 22 Eylül Perşembe günü Hırvatistan’ın Zagreb şehrindeki Maksimir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.45’de başlayacak mücadelede UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz hakem gözlemcisi olacak.
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