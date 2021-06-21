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Hırvat smaçör Lucija Mlinar Çukurova’da

Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi’ndeki Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Hırvatistan Milli Takımı’nın smaçörü Lucija Mlinar’ı transfer etti.

Spor 21.06.2021, 12:28
Hırvat smaçör Lucija Mlinar Çukurova’da

Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi’ndeki Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Hırvatistan Milli Takımı’nın smaçörü Lucija Mlinar’ı transfer etti.

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Avrupa Altın Lig’de ikinci olan Hırvatistan Milli Takımı’nın smaçörü Lucija Mlinar’ı renklerine bağladı.

Sultanlar Ligi hedefiyle takımı Mustafa Umut Uysal’a emanet ettikten sonra birçok oyuncuyla anlaşan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü’nün yeni oyuncularından Nursevil, Ezgi, Dilara ve Sude Türkiye Milli Takımı deneyimi olan sporcular olarak dikkat çekiyor. Yeni transferlerden Ivonkina da Rusya U 20 Milli Takımı’nda görev yapıyor.
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