Hıncal Uluç’un vefatı sonrası taziye mesajları

Türk gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Uluç’un vefatı sonrası spor camiasından birçok taziye mesajı geldi.

Türkiye’nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uluç’un vefatının ardından spor camiasından birçok kişi ve kulüp, taziye mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu

"Türk basınının duayen isimlerinden, gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllardır Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Hıncal Uluç, futbol ve spor üzerine yazılar yazmış ve çok sayıda programda yorumlarda bulunmuştu. Merhum Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basın camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

Adana Demirspor

"Türk spor basınının önemli isimlerinden, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Ankaragücü

"Spor basınının önemli isimlerinden Hıncal Uluç’un hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, spor basını ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Galatasaray

"Türk basınının duayen ismi Hıncal Uluç’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Uluç ailesine, Türk spor ve basın camiasına başsağlığı dileriz."

Gaziantep FK

"Basınımızın önemli isimlerinden, Gaziantepli hemşehrimiz Hıncal Uluç’un vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, ailesi, spor basını ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

İstanbulspor

"Gazeteci, yazar, spor yorumcusu Hıncal Uluç’un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk basın camiasına başsağlığı dileriz."

Medipol Başakşehir

"Türk basınının duayen isimlerinden Hıncal Uluç’un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, Uluç ailesine ve Türk basın camiasına başsağlığı dileriz."