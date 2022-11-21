Hıncal Uluç’un ölümü memleketi Kilis’te üzüntüye neden oldu

Spor yazarı ve yorumcu Hıncal Uluç’un hayatını kaybetmesi memleketi Kilis’te üzüntüyle karşılandı.

Türkiye’nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. 1939 yılında Kilis merkezde doğan Uluç’un ismi Kilis’te bir caddeye ve Musabeyli ilçesine bağlı Hacılar köyünde bulunan ilkokula verilmişti. Hıncal Uluç’un hayatını kaybetmesi, memleketi Kilis’te üzüntüyle karşılandı. İsminin verildiği okulda ise öğrenciler, Uluç’un ölümü nedeniyle üzüntülerini dile getirdiler.

Hıncal Uluç kimdir?

Hıncal Uluç, 1 Kasım 1939 tarihinde Kilis’te doğdu. Ankara Kurtuluş Lisesi’nden mezun olan Uluç, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde devam etti. Hıncal Uluç, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kaydını yaptırdı. Gazeteciliğe 1957’de Ankara’da Yenigün gazetesinin spor servisinde başlayan Uluç, 1967 yılında Yankı gazetesinde görev aldı.

1990 senesinde Sabah gazetesinde köşe yazılarına başlayan Hıncal Uluç, aynı zamanda A Spor’da da yorumculuk yapıyordu.