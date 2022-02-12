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Hikmet Karaman: "Zor bir maçta 1 puanla ayrılmak iyi"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray maçı ile ilgili, "Zor bir maçtı, 1 puanla ayrılmak iyiydi. Son dakika golü yemeseydik daha iyi olabilirdi. Hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz" diye konuştu.

Spor 12.02.2022, 22:15
Hikmet Karaman: "Zor bir maçta 1 puanla ayrılmak iyi"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray maçı ile ilgili, "Zor bir maçtı, 1 puanla ayrılmak iyiydi. Son dakika golü yemeseydik daha iyi olabilirdi. Hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu müsabakadan önce Fenerbahçe ile bir kupa müsabakası oynadıklarını ifade eden Karaman, "Ondan önce bir Hatayspor maçı ve 3 gün sonra kupa maçı, sonrasında Galatasaray müsabakası oynadık. Böyle maçların 3 gün arayla oynamak kolay değil. Fenerbahçe maçında bir kırmızı kart gördük. Abdülkadir Parmak sakatlandı oynayamadı. Mane pozitif oldu oynayamadı. Diğer oyuncularımızı çağırdık. Isınırken Emrah sakatlandı. Oyuncu kadrosuyla birlikte başlarken skora göre banttan atacağınız oyuncu grubunda eksik kaldık. 90 dakikayı kendi takımım adına eleştirecek ya da daha geliştirecek pozisyonlar var. Deplasmanda Galatasaray’ın bulunmuş olduğu durum ve bir çıkış arıyorlar. Zor bir maçtı, 1 puanla ayrılmak iyiydi. Son dakika golü yemeseydik daha iyi olabilirdi. Hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Antrenman temposunu düşürüp taktik anlamda çalıştık"

Fenerbahçe maçından sonra İstanbul’da kaldıklarını ve burada çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hikmet Karaman, "Kasımpaşa’ya teşekkür ediyoruz bize tesislerini açtılar. Fenerbahçe ile 50 dakika 10 kişi oynadık. Bunlar mazeret değil. İkinci yarı oyuna soktuğum oyuncular var ve fiziksel anlamda bir şey alamıyorsunuz. Onları alsanız farklı bir oyun olacak. Antrenman temposunu düşürüp taktik anlamda çalıştık. Galatasaray’ın teknik direktörünün farklı şeyler uyguladığını gördük. Galatasaray kendini geliştirmeye çalışıyor. Biz takımı dinlendirirken, Thiam’ı oynatmayı düşünüyordum ama 4 gün uyuyamadığını söyleyince yedekte başladık. Mustafa’yı oyundan alırken lig maçı, kupa maçı ve üst düzey efor. Burada da biraz fazla bırakabilirdim. Gavranovic ile denedik. Tam takım olamadık kolay değil. Galatasaray kupa maçı oynamadı, eleştiri anlamında değil bu" ifadelerini kullandı.

"Kupa finali Brezilya’da oynansın"

Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak olmalarına değinen Karaman, "Beşiktaş maçını niye içerde çekmedik onu düşünüyorum. Kupada Fenerbahçe deplasman ondan sonra Beşiktaş deplasman. Sonraki rakip Trabzon. Bari finalde Brezilya çekselerdi. Bu maçı içeride oynamayı düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

"Bilal krizi fırsata çevirdi"

Doğan Alemdar’ın yurt dışına transferi ve Lung’un sakatlığı sonrasında kalede görev alan Bilal ile ilgili soruya cevap veren tecrübeli teknik adam, "3 sezon önce Doğan Kayseri’deydi, dün Messi’ye karşı oynuyor. Krizler fırsat üretir. Bilal Fenerbahçe maçında oynadı. 3 sene önce Doğan burada çalışıyordu, bugün Paris Saint Germain karşısında oynuyor. Çık bu krizi fırsata çevir dedim Bilal’e. O da iyi bir maç çıkardı. Kaleci konusunda problemimiz olmadığını gösterdi. Bununla birlikte hafta sonu oynanacak maçta tercih ile ilgili soru işaretleri oluştu " diye konuştu.

"Topu yaşat ve hayat ver"

Antrenman metotlarına ve topla ilgili yapmak istediklerine değinen Karaman, "Zaman zaman oyuncular yorulduğunda veya skoru tutma adına yapıyor zaman geçirmeyi. Antrenmanlardaki parolamız şu. Topu yaşat ve hayat ver. Topu futbolcu alıyor stop ediyor ve hız kesiliyor. Yandakine veriyor o da hızı kesiyor. Bütün hedeflerimden biri de topa hız kazandırarak, oyuncuların kafasında farkındalık oluşturarak bu oyun modelini yerleştirmek. Bu bir süreç. Bu sadece oyuna hız kazandırma değil. Kaliteli paslar, duran toplar, atılan taçlar. Duran topları iyi değerlendirmek gerekiyor. Korner, taç ve duran topların çok iyi değerlendirilmesi lazım" değerlendirmesini yaptı.

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