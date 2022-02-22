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Hikmet Karaman: "Trabzon’da en iyi futbolumuzu oynayıp, güzel skorla Kayseri’ye dönmek istiyoruz"

Kayserispor, ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Trabzon’da en iyi futbolumuzu oynayıp, güzel bir skorla da Kayseri’mize dönmek istiyoruz" dedi.

Spor 22.02.2022, 17:59
Hikmet Karaman: "Trabzon’da en iyi futbolumuzu oynayıp, güzel skorla Kayseri’ye dönmek istiyoruz"

Kayserispor, ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Trabzon’da en iyi futbolumuzu oynayıp, güzel bir skorla da Kayseri’mize dönmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 27. haftasında deplasmanda karşılacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor karşısında ilk yarının rövanşını alacaklarını söyleyerek, "Trabzon’un son olarak deplasmanda oynadığı Alanyaspor maçı var. Tabi iki farklı oyun anlayışı olan takımların 90 dakikasını izledik. Oradaki maçın analizi bizim maçla pek bir olacağını pek zannetmiyorum. Yani Trabzonspor’un bize karşı öyle oynayacağını zannetmiyorum. Burada 2-1 kaybettiğimiz bir maç var. Rövanşı almak istiyoruz. Trabzonspor’a saygı gösteriyoruz. Türkiye ligindeki tek rakibi şu anda kendisidir. Yani baktığınız zaman diğer takımların oynadığı futbola, iniş çıkışlara bakıldığında Trabzonspor şampiyonluk yolunda rakip olarak sadece kendisini görüp yoluna devam ediyor. Biz de böyle bir takıma saygı duyuyoruz ama böyle bir takıma karşı en iyi futbolumuzu oynayıp, güzel bir skorla da Kayseri’mize dönmek istiyoruz. Maçın ana fikri budur" şeklinde konuştu.

"Avrupa’ya gitmenin en kolay yolu kupadır"

Bir gazetecinin Avrupa Ligi ile ilgili sorduğu soruya Karaman, "Matematiksel hesabın olduğu her yerde her şey olabilir. Bizimle birlikte birçok takımın Avrupa’ya gitme yolunda şansı var. Ancak matematiksel olarak öncelikle altındaki takımlarla ilişkini kesmen gerekiyor. Medyadaki arkadaşlarımızın da zaman zaman istişare yaparak, konuyu taraftarımıza ve şehrimize daha net bir şekilde ortaya koymaları gerekiyor. Evet biz Trabzon’u yendiğimizde neden böyle bir hayali kurmayalım ki, çok net bir şekilde de kurabiliriz. Ancak önce altımızdaki takımlarla ilişkimizi tamamen kesmeliyiz. Onun için ben bir teknik direktör olarak ayaklarımızı yere çok sağlam basıp, akıllı bir şekilde oyuncularımızı başka türlü bir havaya sokmamız gerekiyor. Çünkü futbol her zaman ciddiyet, disiplin ve prensip ister. Bunun dışına çıktığınızda tokadı yersizin ki biz kupaya da oynuyoruz. Bizim için en güzel şey ve Avrupa’ya gitmenin en kolay yolu şu anda kupadır. 2 kez yeneceksin, finalde alacaksın kupayı ve Avrupa’ya giden takım olacaksın. Bu kısa yolu gerçekleştirdiğimizde müthiş olacak. Diğer yolu da maraton içerisinde niye gerçekleştirmeyelim? Temkinli olmamız lazım. Şu anda konumuz Trabzonspor olmalıdır. Trabzonspor maçında takımımız ne yapabilir, eksiklerimiz var. Önemli futbolcularımız yok. Korona virüsten çıkıp gelen oyuncu grubumuz var. Dolayısıyla Trabzon şehrine ve Karadeniz’e iyi bir müsabaka seyrettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Miguel Cardoso: "Beşiktaş’a karşı elimizden geleni yapmak istiyoruz"

Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso da, "Öncelikli olarak önümüzde Trabzon maçımız var. Bildiğiniz gibi Trabzonspor ligin lideri. Çok zor bir müsabaka olacak ama bizim de kendi hedeflerimiz var. Bu doğrultuda elimizden geleni yapacağız. Öncelikle Trabzonspor maçını düşünüyoruz. Bu maçın ardından Beşiktaş maçı var. Kupa mücadelesi. Beşiktaş’a karşı da elimizden geleni yapmak istiyoruz. Yarı finale çıkma adına önümüzde zorlu bir mücadele olacak. Orada kazanmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Carlos Mane: "Çok iyi bir takımız ve iyi oynuyoruz"

Carlos Mane ise iyi bir takım olduklarını belirterek, "Çok iyi bir hocaya sahibiz. Hocamız da bize doğru yerde doğru şekilde şans veriyor. Doğru bir yolda ilerliyoruz. Önümüzde 2 önemli maçımız var. Maçları kazanabilecek, puan alabilecek kaliteli ve güzel bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Birinci sıradaki lidere karşı oynayacağız. Çok iyi bir rakip. Bence bizimde çok iyi bir takımımız var. Bu tarz maçları oynamayı seviyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Özellikle bu hafta maç için çok iyi hazırlanıyoruz. Maça hazır olacağız" şeklinde konuştu.

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