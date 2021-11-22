Hikmet Karaman: "Telafi edebilecek maçlarımız var"

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor’da maç sonu konuşan Teknik Direktör Hikmet Karaman, "18 puana ulaşsaydık müthiş bir avantaj yakalayacaktık. Önümüzde bunu telafi edebilecek maçlarımız var" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Karaman, zor bir maça eksiklerle çıktıklarını ifade etti. Hakemin takdir haklarını genel olarak deplasman takımından yana kullandığını belirten Karaman, "Zor bir maç. Özellikle 1-0’dan sonra hem oyunu kontrol etme hem 2’yi bulmamız gereken bir maç. Güzel bir gol attık, 2’yi de bulabilirdik. 1-1’den sonra iki pozisyon daha var. Yediğimiz golde de hakem bana göre takdir haklarını ev sahibi değil deplasman takımına göre kullandı. Biz kendi lehimize de istemiyoruz fakat yediğimiz gol öncesi faul varsa Campanharo’ya da var. Anlayamıyorum. 5 eksikle sahaya çıkan bir takımız, bize vermen gereken faulü başka tarafa veriyorsun. Hakem arkadaşlarımıza bakıyoruz, her hafta bütün takımlar veryansın ediyor. Olmaz. Nihayetinde maç bitti, 18 puana ulaşsaydık müthiş bir avantaj yakalayacaktık. Önümüzde bunu telafi edebilecek maçlarımız var. Temennim bu hafta içerisinde sakat olan oyuncularımızdan bir kaç tanesinin takıma dönmesi. Taraftar müthiş bir destek verdi, sağ olsunlar. İnşallah devreyi istediğimiz puanla bitireceğiz" ifadelerini kullandı.