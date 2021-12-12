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Hikmet Karaman: “Maçı tutamadığımız için çok üzgünüz”

Beşiktaş deplasmanından 4-2’lik yenilgiyle ayrılan Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman maçın ardından konuştu. Maçı tutamadıkları için çok üzgün olduklarını söyleyen Karaman, bugün daha farklı bir skorla ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Spor 12.12.2021, 22:17
Hikmet Karaman: “Maçı tutamadığımız için çok üzgünüz”

Beşiktaş deplasmanından 4-2’lik yenilgiyle ayrılan Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman maçın ardından konuştu. Maçı tutamadıkları için çok üzgün olduklarını söyleyen Karaman, bugün daha farklı bir skorla ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’a deplasmanda 4-2 mağlup olan Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Çok üzgün olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Karaman, “83’e kadar 2-1 önde olduğumuz maçı kaybetmek üzücü oluyor. Oyunun başlarında, 15-20 dakika Beşiktaş taraftarının motivasyonu vardı, buna rağmen oyuncularımız direnci kırmasını bildi. İyi goller attık. 2-1’de tam taraftar aleyhe döndü. Orada bir taç atışında biz taraftarı ateşledik. Kendi kendimize ateşledik. Bu attığımız yanlış taç bize gol oldu. 2-2’den sonra oyunu kontrol edip bitirmemiz gerekiyordu. Maalesef oynadığımız birçok maçta çok oyuncu eksiğiyle yakalandık. 2-1’lik bölümden sonra Güven ve Oğuzhan hamlesi, Beşiktaş’a olumlu yansıdı. Mensah yok, Dimitri yok, Gavranovic yok. 2-1’lik dönemde bir stoper hamlesi yapabilsem maç 3-1’e giderdi. 2-1’den maç kaybetmememiz gerekiyordu. 2-2’den de kaybetmememiz gerekiyordu. Kontratak yediğimiz pozisyonda 2 stoper kaldı. Burada Beşiktaş’a 2 gol atıyorsun, maçın bitimine 6 dakika var. Çok üzgünüz. 3-2’den sonra oyunu ofansif yaptık ve sonrasında 4. golü de yedik. Elimizdeki oyunu teslim ettik. Beşiktaş’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş’ta Oğuzhan oyuna girmek istemedi”

Kadroda eksiklerinin olduğunu söyleyen Hikmet Karaman, “Oyuncu eksikliğimiz var. 3-4 maçı 5-6 eksikle oynadık. Bugün Beşiktaş’ın da eksikleri var ama kulübedeki hamle güçleri çok önemliydi. Dışarıda bekleyen oyuncu grubu da var. Birçok maçta stoper eksikliği oldu. Onur sakatlandı ve Ramazan ısınmadan oyuna girdi. Yediğimiz gollere bak. Takım adına oyuncu eksikliğinin en güzel göstergesi bu. Oğuzhan oyuna girmek istemedi ben gördüm. Güven girdi oyunu çevirdi. 2 pas attı durumu değiştirdi” dedi.

Sezon başı kamplarının önemine de değinen Hikmet Karaman, “Özellikle ülkemizde zaman zaman meslektaşlarımız bu konuyla ilgili serzenişte bulundu. Kamplar çok önemli. Ben geldiğimde 8 sakat vardı. Yükleme yaparken de oyuncuların zorlandıklarını ve hatta daha farklı sakatlıklar olacağını görüyoruz. Gavranovic 3 maç üst üste oynayamadı. Milli takıma gitti sakatlandı döndü. En son maçta da Dimitri ile beraber kırmızı kart gördü. Uğur, Trabzonspor maçından bugüne kadar ilk 90 dakikası. Onun olmadığı dönemde 2 stoperle oynuyorduk. Kadro planlaması da önemli. Mensah sezonu kapattı ve orada oynatacak oyuncuyu bulmakta zorlanıyoruz. Bugün kulübede bir stoper ve 8 numaramız olsa, maç farklı yere giderdi. Dolayısıyla kamplar ve hazırlık maçları önemli. Oyuncular da o kadar çok maç oynuyor ki. Devre arası olacak, 2-3 gün sonra kupa maçı oynayacak ve 7 gün sonra lige çıkacak. Oyuncuların inanılmaz bir maç trafiği var. Oyuncuların 2 hafta dinlenmesi gerekiyor. Bu sezon başında takımlar kamp yapabilse bu sakatlıkların önüne geçebilirdi. Ben ne yaptığımı biliyorum. Çok üzülüyorum. Fenerbahçe maçında da yaşadık bunu. 2-0’dan sonra pozisyonumuz vardı. Bugün de 2-1’den sonra kontratak yapmamız gereken yerde, 2 kez kontradan gol yedik. Güven’in attığı pasları gördünüz mü? Çok sakindi. Batshuayi’nin attığı gollere bakın. Kalite de öne çıkıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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