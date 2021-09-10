banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone 13'te depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı
iPhone 13'te depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı
Rakip yeğenlerin taklit kavgası sosyal medyayı salladı
Rakip yeğenlerin taklit kavgası sosyal medyayı salladı
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...

Hikmet Karaman: "Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılacağız"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yarın sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Spor 10.09.2021, 16:56
Hikmet Karaman: "Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılacağız"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yarın sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.


Süper Lig’in 4. haftasında Kayserispor, yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Bu mücadele öncesi Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, açıklamalarda bulundu. Karaman, "Yarınki maçta iyi bir mücadele ederek, rakibe saygı duyarak, kendi kapasitemizi bilerek, taraftarımızın desteğini arkamıza alarak sahamızda 3 puanı almak ve yeni bir maça fokuslanmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Çok iyi çalışıyorlar. İnşallah bundan sonra böyle iyi bir seri yakalayıp aşağıdaki bölgeyle ilişkisini kesip, kendini geliştiren, daha sonraki senelerde de büyük hedeflere oynayan bir takım olacak" dedi.


Takımdaki sakat oyuncuların son durumları hakkında da bilgi veren deneyimli çalıştırıcı, "Manuel Fernandes takımla çalışmaya başladı. Campanharo’nun sakatlığı devam ediyor ama iyileşmeye başladı. Mensah ve Kemen iyileşti. Anthony ve Majid Hosseini sakat. Yarın en iyi kadromuzla sahaya çıkıp 3 puanı alacağız" ifadelerinde bulundu.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0