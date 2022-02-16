Hikmet Karaman: "Giresunspor çok ciddi bir rakip"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bu hafta oynayacakları Giresunspor maçıyla ilgili olarak, "Giresunspor çok ciddi bir rakip, önemli olan 3 puan almak" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 26. haftasında sahasında ağırlayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.

Mame Thiam: "Önemli bir maça çıkacağız"

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor’un yıldızı Mame Thiam, "Giresun karşısında çok önemli bir maça çıkacağız. Eğer kazanırsak yukarıya doğru hareket edeceğiz. Kendi sahamızda maçı kazanabilirsek onlar da yerinde kalacaklar. Bu bizim için önemli. Afrika Kupası’nda farklı bir iklim farklı bir atmosfer vardı. Ondan sonra buraya gelmek için biraz adaptasyona ihtiyacım oldu. Şu anda geçti diyebiliriz. Önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Önümüzde 13-14 maç kaldı. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için bu maçlardan en iyi skoru almamız gerekiyor. Taraftarımızın desteğine her zamankinden çok fazla ihtiyacımız var. Taraftarımızın yanımızda olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilal Bayazit: "Bizim için önemli bir maç"

Kayserispor’un genç file bekçisi Bilal Bayazit de, "Galatasaray maçı hepimiz için iyiydi. Sonuca üzüldük, 1 puanla döndük ama ona da çok şükür. Önümüzde Giresunspor maçı var. Bizim için önemli bir maç. 38 puan yapmak istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz, inşallah 3 puan Kayseri’de kalır. Önümde Lung gibi iyi bir kaleci var. Fazla şans gelmiyor. O şansı değerlendirmek gerekiyor. Allah’a şükür onu gösterdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam ederim. Bunda Hikmet Hoca’nın, Metin Hoca’nın ve Berna Başkan’ın büyük payı var. İnşallah böyle devam ederim" diye konuştu.

Uğur Demirok: "38 puana ulaşmak istiyoruz"

Kayserispor’un kaptanlarından Uğur Demirok da, “Güzel bir karşılaşma olacak. İçeride bugüne kadar taraftarımızla iyi bir oyun oynayıp iyi galibiyetler aldık. 38 puana ulaşmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızın ve şehrimizin desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. İçerideki güzel oyunumuzu ve galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Kendisine verilen 3 maçlık cezayı değerlendiren Demirok, “Şu anda onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü itiraz ettik. İtirazın neticesinde ufak bir açıklama yaparım. Belki hareketim sert gözüküyor ama öyle bir müdahalem olmadı. Daha öncede kırmızı kart geçmişim pek yok. Pozisyondan sonra hakeme de itiraz etmedim. O kart kupa maçında görüldü ama ben bunun cezasını statü gereği ligde çekiyorum. İnşallah iyi niyetimin karşılığını alıp cezayı 2 maça düşürürler diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Hikmet Karaman: "Giresunspor ciddi bir rakip"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da, Giresunspor maçının önemli olduğunu dile getirerek, "Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Çok önemli 2 maçı atlattık. Giresunspor çok ciddi bir rakip. Deplasmanda büyüklere karşı oynadığı maçlar var. dişli bir rakip. Ligdeki konumu belli. İstatistiklerine baktığımızda çarpıcı şeyler var. dolayısıyla taraftarımız çok güzel organizasyon yapmış. 38 plaka çok müthiş bir motivasyon. Bununla birlikte teknik heyet ve oyuncu grubu olarak inanılmaz derecede fiziksel anlamda, oyun disiplini anlamında hazırlanıyoruz. Önemli olan 3 puan almak. Rakibin bulunduğu durumu da unutmadan yükselişimize devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.