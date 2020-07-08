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Hikmet Karaman: “Galibiyetten dolayı oyuncularımızı kutluyoruz”

YENİ MALATYASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR HİKMET KARAMAN, 1-0’LIK DG SİVASSPOR GALİBİYETİNİN ARDINDAN BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Spor 08.07.2020, 21:50
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Hikmet Karaman: “Galibiyetten dolayı oyuncularımızı kutluyoruz”

Sivasspor galibiyeti sonrası konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “ Galibiyetten dolayı oyuncularımızı kutluyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig’in 31.haftasında deplasmanda DG Sivasspor’u 1-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karaman, "Galibiyetten dolayı oyuncularımızı kutluyoruz. İyi bir maç oldu diye düşünüyorum. Belki oyunun ikinci yarısında rakibimizin üstünlüğü, bizim sadece defans yapmamız veya uzatma dakikalarında vakti de iyi kullanarak oyunu soğutmamız Sivaslı kardeşlerimizi, oyuncu arkadaşları ve teknik heyeti kızdırmış olabilir ama Rıza hoca iyi bir adam, iyi bir karakter, bana teşekkür etti, bende ona teşekkür ettim. Oyunun ilk 20 dakikasında 2-0 öne geçebilirdik. İlk devre oyunun hakimi bizdik skor açısından ama ikinci yarı bu durum farklı oldu fakat nihayetinde maçı kazandık. Hem hakemlere, hem oyuncularıma hem de Sivasspor’a teşekkür ederim. Diğer takımlara da başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Yerli oyuncularında o hakları olması lazım”

Yabancı sınırlamasının sorulması üzerine Hikmet Karaman, “Bu konuya iki taraflı bakmak gerekiyor. Sınırlandıralım da diyebilirsiniz. Yada serbestlikle belli kurallar koyalım da diyebilirsiniz. Ben de konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin iyi bir çalışma yapması gerekiyor. Geçmişten deneyimimiz var. 5 artı 2, 4 artı 2. Artı 2 olan her şeye karşı çıkıyorum. Kulübeyi bozuyor, teknik adamı bozuyor, taktiksel gelişimi bozuyor. Genelde düşünüldüğünde kaç yabancı ile kulüpler devam edebilsin. Takım karakterini yükseltecek yabancıların olması gerekiyor. Türk oyuncularının da haklarının yenmeyeceği bir sistem olsun. Yerli oyuncularında o hakları olması lazım.Teknik ekibin oyuncularla arası da bozuluyor. Yerli oyuncular ile yabancı oyuncular arasında sorunlar çıkıyor” cevabını verdi.

“Türk futbolunun menfaatine göre karar almak gerekiyor”

Süper Lig’in başlama tarihiyle ilgili ise Karaman, şu yanıtı verdi:

“Bu tip konularda kollektif ve empati yapmak gerekiyor. Bana göre, sana göre yada kendi menfaatlerimize göre değil. Türk futbolunun menfaatine göre karar almak gerekiyor. Ekim ayı bence, çünkü biter bitmez başlamak mümkün değil. Bakın sakatlıklar çoğaldı. Biz pandemi süreci sonrası ne kadar hazırlıklıyız bu bir soru işareti.”

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