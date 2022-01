Hikmet Karaman: “Galibiyeti alışkanlık haline getirmemiz lazım”

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Altay galibiyetinin ardından, “Galibiyeti alışkanlık haline getirmemiz lazım” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor, sahasında Altay’ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Hikmet Karaman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karaman, “Ligin ikinci yarısında ilk maçımızı kazanmak çok önemli. Bir de içeride üst üste 2 tane Sivas ve Altay gibi galibiyet var ve bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım takım olarak. Maçın analizine gelince her iki takımın da çok eksikle ve hamle gücünün de özellikle bazı pozisyonlarda kısıtlı olduğu bir maça başladık. Maçtan önce söyledim, aslında ilk 11’ler değil maç oynanırken hamleler, başlangıçtaki ilk 11’in performansları, misafir takımın performansı bunlar hep kulübeden taktik anlamda oyunu değiştirecek düşünceler olacağını söyledim. Biz çift santrfor oynuyoruz yani ve kolay değil bunu ligde oynamak. Onlar da hakkını veriyor işte bugün de Mustafa verdi. Oyunun 1-0 devam etmesi kritik çünkü her an birisi hata yapabilir, gol yiyebilirsin. Oyunun son bölümlerinde 2’yi bulabilecek pozisyonlar yakaladık ama nihayetine baktığımızda hakemi de tebrik etmek lazım. Çok zor bir maç yönetti çünkü iki takım adına yapacağı hakem hatası veya AVAR hatası çok yaralayıcı olurdu. Tereyağından kıl çeker gibi açı yönettiler. Onlara da teşekkür ediyorum” dedi.

"Taraftarımız da takımı çok güzel şekilde destekledi"

Karaman 27 puanın yeterli olmadığını çok daha fazla puana ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, “Taraftarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Önemliydi bugün ve özellikle o motivasyona her zaman ihtiyacımız var ama bugün daha çok ihtiyacımız vardı. Onlar da takımı çok güzel şekilde destekledi. Kulüp başkanımız Berna Hanımı da tebrik ediyorum. 3 tane bildik oyuncu var. Eksiklerimiz var ama oraya da o bildik oyuncularımızı alacağız artık biz de ikinci yarıda. Rekabet ortamı yüksek. Bizim ilk devrede en büyük dezavantajımız 3 Türk ile başladığımızda oyuncu değişikliği yapamıyorduk. Onun için iki oyuncu çıkarmak zorunda kalıyorduk. Bazı pozisyonlarda da rekabet ortamını yakalayamıyorduk. Bu rekabet ortamı geldiğinde oyuncu performansları da değişecek. Dolayısıyla iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. 27 puan yeterli değil, çok daha fazla puanlar almak lazım. Galibiyeti alışkanlık haline getirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.