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Hikmet Karaman: “Bu galibiyet bizi şımartmayacak”

Süper Lig’in 28. haftasında evinde Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Ankaragücü’nde Teknik Direktör Hikmet Karaman, “Önümüzdeki zorlu maçlar devam ediyor. Herkesten daha çok çalışmalıyız. Bu galibiyet bizi şımartmayacak” dedi.

Spor 04.03.2021, 00:05
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Hikmet Karaman: “Bu galibiyet bizi şımartmayacak”

Süper Lig’in 28. haftasında evinde Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Ankaragücü’nde Teknik Direktör Hikmet Karaman, “Önümüzdeki zorlu maçlar devam ediyor. Herkesten daha çok çalışmalıyız. Bu galibiyet bizi şımartmayacak” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman şu ifadelere yer verdi:

“Maç öncesi bizim için en önemli şeylerden birisi, 11 kişi maçı tamamlayabilmekti. Galatasaray güçlü bir takım. Oyunun ilk 30 dakikası çok önemliydi. İlk 45 dakikaya baktığınızda rakibe pek pozisyon vermedik. İlk devrenin son 10 dakikasında pas yapıp ataklara da çıkmaya başladık. İkinci yarı rakip 10 kişiyken 2-0’ ı bulduk. Oyuna giren oyuncuların mutlak suretle katkı sağlaması gerekir. 2-1’den sonra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük takımlar 10 kişi dahi olsalar 2-0’dan geri gelebilirler. En azından son sıralardaki yerimizi yukarılara doğru taşımaya başladık. Önümüzdeki zorlu maçlar devam ediyor. Herkesten daha çok çalışmalıyız. Bu galibiyet bizi şımartmayacak. Bilinçli olacağız. Pozitif taraflarımızı geliştirip, eksik yanlarımızı çalışacağız. Hep birlikte lig donunda Başkent’in takımı Ankaragücü’nü mutlu sona ulaştırmamız gerekiyor. Bütün temennimiz bu.”

“Ayaklarımızın yere basmasının gerektiğini söylüyorum”

Galibiyetin kendilerine moral olduğunu ve Alper Potuk’un yükselen formuna değinen Karaman, “Bu bize bir moral, motivasyon. Bundan sonraki maçlara bu moral motivasyonun vermiş olduğu güveni sahaya yansıtmamız gerekiyor. Üç puanı aldık ama bunun bizi asla yanıltmaması, ayaklarımızın yere basmasının gerektiğini söylüyorum. Rize maçında oyuncu değişiklik hakkımın olmasına rağmen Alper’i oyuna sokmadık. Aslında bu bir mesajdı. Hafta içinde Alper’e şunu söyledim; Alper, önce ben sana inanacağım, daha olgun yaştasın. Senin hedefin Ankaragücü’nde başarılı olmak, Ankaragücü’nü taşımak, kendini alternatif milli takım oyuncusu durumuna sokabilmek. Ama bu, takım sonucuyken olmaz. Bu takım buradan hareketlenip orta sıralara gelirse, senin de katkın görünürse olur. Senin bir kaliten var. Bu kaliteyi hem fiziksel, hem taktik, hem de özel hayatında birleştirmen gerekiyor. Bunu yapmak zorundasın. Önce ben inanacağım, inanırsam oynatacağım. Alper karşılık vermeye başladı. Esas bundan sonrası önemli. Bu gün de güzel bir maç çıkardı. O sinyali verdi. Biz teknik adamlar olarak bu tür oyunculara yardımcı olmak zorundayız” şeklinde konuştu.
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