banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

Hikmet Karaman: “Alanya maçına eksiksiz yüzde 100 çıkmamız gerekiyor”

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Alanya maçına eksiksiz yüzde 100 çıkmamız gerekiyor" dedi.

Spor 04.03.2022, 17:56
Hikmet Karaman: “Alanya maçına eksiksiz yüzde 100 çıkmamız gerekiyor”

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Alanya maçına eksiksiz yüzde 100 çıkmamız gerekiyor" dedi.

Kayserispor, Süper Lig’in 28. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçına hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular, teknik heyet nezaretinde Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, 3 oyuncunun sakatlıklarının ciddi olduğunu söyleyerek, “Bu hafta Beşiktaş maçını atlattık ve tekrar pazartesi günü Alanyaspor maçı var. Şu an bütün odaklanmamız Alanyaspor üzerine ve pazartesi gününe kadar takımı iyi hazırlayıp, o maça eksiksiz yüzde 100 çıkarmamız gerekiyor. Hem zihinsel hem de fiziksel anlamda ama bana göre en önemlisi zihinsel anlamda hazırlanmak. Fiziksel anlamda da doğru çalışmalar yapıp, pazartesi akşamına en iyi şekilde çıkmamız gerekir. Thiam ve Majid’in durumu ciddi. Emrah da aynı şekilde. Bunların sakatlık durumları ciddi. Taraftarımız Trabzon maçından sonra bizi havaalanında karşıladı. Teşekkür ediyoruz, coşku ve motivasyon Beşiktaş maçına da yansıdı. Hem taraftar hem şehrimiz hem de şehrin ileri gelenleri bence takıma sahip çıkmalı. Çünkü gelişmekte olan bir takım var. Bu gelişmeyi sadece sportif anlamda değil, ekonomik anlamda da doğru ve orantılı bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. Oyuncularımız iyi bir bütünlük sergilemeye çalışıyor. Sportif anlamda şehrimize bir şeyler vermeye çalışıyor. Bunu da ilerisi için zapta almak gerekiyor. Bir takım hayalleri kurmak için de sağlam temeller üzerinde durmak gerekiyor. Bir bütünleşme, birliktelik ve yardımlaşma şart” dedi.

Cenk Gönen: "Beşiktaş’ı elemek bizim için motivasyon kaynağı oldu"

Galibiyeti gelenek haline getirmek istediklerini söyleyen kaleci Cenk Gönen de, “Benim için güzel bir geceydi gerçekten. Takım arkadaşlarımızla iyi bir mücadele sergiledik. Hocamızın bizden istediği taktiği, yapmamız gerekenleri sahaya yansıttık. Tabii Beşiktaş sahasında güçlü bir rakipti. Onları orada elemek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu açıkçası. Hem kupada yolumuza devam ederken hem de ligdeki performansımız açısından bizi olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. İnşallah bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Alanyaspor da ligin pozitif futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Seyircimiz önünde güzel bir futbol izlettirip, içerideki performansımızı maçın sonunda galip taraf olarak devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Carole: "Taraftarımıza ihtiyacımız var"

Fransız oyuncu Lionel Carole ise taraftara ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, “Her şeyden evvel bizi mağlup etmiş bir rakip bu ilk maçta. Bunu hatırlıyoruz. Bizim için çok önemli bir maç ve evimizde oynayacağız. Bunu rövanş olarak görüyoruz ve kazanmak istiyoruz. Sıralamamız için de çok önemli bu. Aynı zamanda taraftarımız için de onlara armağan etmek için çok önemli bir maç. Biliyorsunuz ilk maçta canımız acımıştı ve kötü bir mağlubiyet almıştık. Taraftarlarımız da bunu hatırlıyor. Taraftarımıza ihtiyacımız var, onları yanımızda görerek şu anda takımın içinde bulunduğu dinamizmi sahaya yansıtıp galip gelmek istiyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18