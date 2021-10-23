banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Hikmet Karaman: “Acil 3 puana ihtiyacımız var”

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligde oynadıkları son 2 deplasmanda puan alamadıklarını belirterek, alt sıralardaki takımların puan olarak kendilerine yaklaştıklarını ve acil 3 puana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Spor 23.10.2021, 19:21
Hikmet Karaman: “Acil 3 puana ihtiyacımız var”

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligde oynadıkları son 2 deplasmanda puan alamadıklarını belirterek, alt sıralardaki takımların puan olarak kendilerine yaklaştıklarını ve acil 3 puana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-0 mağlup oldukları maça ilişkin basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İlk 45 dakika içerisinde 2 tane gol yediklerini kaydeden Hikmet Karaman, “İlk golü de çok basit bir şekilde yedik. 45. dakikada da ikinci golü yedik. Aslında oyunu 1-0 devam ettirsek, birkaç hücum varyasyonumuz var. Onur’un bindirmesi, Thiam’ın pozisyonunda belki 1-1’i yakalayabilirdik. İkinci yarı oyun daha farklı bir yere gitti. Campanharo’nun 45 dakika oynaması bizim için son derece sevindirici. Genel olarak baktığınızda geçen hafta da 45. dakikada gol yedik, bu hafta da 44. dakikalarda ikinci golü yedik. Hem grup hem de takım defansında bariz bireysel hatalar yapabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içi kupa maçı ve hafta sonu oynayacağımız lig maçında Carole ile Uğur’un aramıza katılmasını bekliyoruz. Bir türlü aynı oyuncularla üst üste maçı oynayamadık. Böyle olunca da defans bölgesinde bariz hatalar yapabiliyoruz. Konyaspor’u tebrik ediyorum” dedi.

“Alttaki takımlar puantaj olarak bize yaklaştı”

Bugün kendileri için son derece önemli bir maç olduğunu ifade eden Karaman, “İki deplasmana çıktık; biri Alanya diğeri Konya. İkisi de önemli rakiplerdi, buralardan 3 puan, 2 puan veya 1 puan çıkarmamız gerekiyordu, çıkaramadık. Alttaki takımlar puantaj olarak bize yaklaştı. Onun için acil 3 puana ihtiyacımız var. Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız maçı kazanıp, eski havamızı yakalamalıyız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Bandırmaspor 10 18
5. Erzurumspor 9 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 9 12
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2