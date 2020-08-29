Hidayet Türkoğlu: "Zafer Bayramımızı kutluyorum"
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 98.’İNCİ YIL DÖNÜMÜ VESİLESİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.’inci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan mesajda Türkoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Büyük zaferler büyük komutanlarla kazanılır. 98 yıl önce bugün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman ordumuz, vatan toprağını düşmandan kurtarmış, aziz milletimizin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir.
30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan zafer, Türk milleti ve onun şanlı ordusunun azim ve kararlılığının simgesi, özgürlüğümüzün nişanıdır.
Bu düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."
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