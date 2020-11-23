Hidayet Türkoğlu: "Orhun hocaya ve sporcularımıza güvenimiz tam"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri için A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhan Ene ve oyunculara güveninin tam olduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhan Ene ve erkek milli takımının eleme maçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Millilere Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri’nde başarılar dileyen Türkoğlu, "FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri sürecinde organizasyon kabiliyetimizi de kullanarak, milli takımımızın da bulunduğu D Grubu’nda müsabakalara ev sahipliği yapma hakkını elde ettik. Sinan Erdem Spor Salonu’nda, 27 Kasım Cuma Hırvatistan, 29 Kasım Pazar günü ise Hollanda ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Orhun hocaya, idari kadromuza ve sporcularımıza güvenimiz tamdır"

2017 yılından itibaren milli takımda başantrenörlük yapan ve geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Ufuk Sarıca’ya da teşekkür eden Başkan Türkoğlu, "Kendisi milli formaya hem sporcu hem de antrenör olarak büyük bir sadakatle hizmet etmiş ve pek çok başarının parçası olmuştur. A Erkek Milli Takımızın yeni başantrenörü Orhun Ene, kritik bir zamanda görevi kabul ederek milli takımımızın başına geçmiştir. Normalde sezon sonuna kadar antrenörlük yapmama kararına rağmen bizi ve milli takımı kırmadı. Kendisi gerek tecrübesi gerekse başarılarıyla, ülkemizin yetiştirdiği önemli bir basketbol değeridir. Orhun Ene’ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Orhun hocaya, idari kadromuza ve sporcularımıza güvenimiz tamdır. Bu kritik noktada galibiyet yolunda var güçleri ile çalışacaklarına eminim. Hepimizin gurur duyduğu bir Milli Takımı sahada izlemek için ben de heyecanla bekliyorum. Milli Takımıza sakatlıklar olmadan sağlıklı bir kamp dönemi ve sonrasındaki karşılaşmalarında başarılar diliyor, tüm basketbolseverleri ekran başında millilerimizi desteklemeye bekliyorum" şeklinde konuştu.